Ступак заявила, что отсутствие международных турниров не повлияло на ее мотивацию

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак сообщила в интервью РИА «Новости» , что у нее все в порядке с мотивацией. Отсутствие международных соревнований на нее не повлияло.

«Результат такой, какой есть. Все командные гонки планирую бежать. Настроение хорошее, мотивация - нормально, пойдет», - рассказала она о Спартакиаде.

Спортсменка добавила, что мало тренировалась - всего три недели, - и призналась: времени не хватило из-за болезней.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что у олимпийской чемпионки Юлии Ступак «небольшие проблемы с головой». Спортсменка не сумела пройти стадию полуфинала в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени, писал Sportbox.ru. Вяльбе отметила, что если Ступак не видит других целей в спорте, ей «надо завязать».

Пропустив этап Кубка России в Казани из-за болезни , Юлия Ступак признавалась, что старается не расстраиваться, мыслить только позитивно.

На Олимпиаде в Пекине в 2022 году Ступак получила золотую медаль, преодолев дистанцию вместе с другими российскими лыжницами за 53 минуты 41 секунду.