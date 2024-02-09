09 февраля 2024, 18:32

Ступак заявила, что отсутствие международных турниров не повлияло на ее мотивацию

РИА «Новости»
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак сообщила в интервью РИА «Новости», что у нее все в порядке с мотивацией. Отсутствие международных соревнований на нее не повлияло.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак сообщила в интервью РИА «Новости» , что у нее все в порядке с мотивацией. Отсутствие международных соревнований на нее не повлияло.

«Результат такой, какой есть. Все командные гонки планирую бежать. Настроение хорошее, мотивация - нормально, пойдет», - рассказала она о Спартакиаде.

Спортсменка добавила, что мало тренировалась - всего три недели, - и призналась: времени не хватило из-за болезней.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что у олимпийской чемпионки Юлии Ступак «небольшие проблемы с головой». Спортсменка не сумела пройти стадию полуфинала в спринте классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени, писал Sportbox.ru. Вяльбе отметила, что если Ступак не видит других целей в спорте, ей «надо завязать».

Пропустив этап Кубка России в Казани из-за болезни , Юлия Ступак признавалась, что старается не расстраиваться, мыслить только позитивно.

На Олимпиаде в Пекине в 2022 году Ступак получила золотую медаль, преодолев дистанцию вместе с другими российскими лыжницами за 53 минуты 41 секунду.

Тюмень Казань Болезни Россия Интервью
09 февраля 2024, 17:13
Баскетболистки сборной Ирландии отказались от рукопожатия с израильскими спортсменками
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Женская сборная Ирландии по баскетболу отказалась от рукопожатия с представительницами национальной команды Израиля. Об это сообщило издание ВВC Sport.

Встреча в Риге проходила перед отборочным матчем чемпионата Европы 2025 года. Игра завершилась со счетом 87:57 в пользу израильтянок. Они должны были стать хозяйками встречи, но состязание перенесли на нейтральную площадку.

В Федерации баскетбола Ирландии заблаговременно сообщили, что их команда отказывается участвовать в традиционных предматчевых мероприятиях. Во время исполнения гимнов ирландские спортсменки выстроились у своей скамейки, а не в центре площадки.

В УЕФА ранее объявили , что Ирландия и Великобритания, Турция и Италия станут странами - хозяйками чемпионата Европы по футболу в 2028 и 2032 годах. Российский футбольный союз подавал заявку на проведение чемпионатов, но УЕФА ее не принял.

Спортсмены Баскетбол Ирландия
09 февраля 2024, 09:46
Овечкин во время матча с «Флорида Пантерз» забросил 833-ю шайбу в НХЛ
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 833-ю шайбу за свою карьеру в НХЛ. Хоккеист отличился во время матча с «Флорида Пантерз». Об этом сообщил «Чемпионат».

Матч прошел в Санрайзе, игра закончилась со счетом 4:2 в пользу «Флорида Пантерз». «Столичные» проиграли шестой раз подряд. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Овечкин сократил отставание до 61 гола от канадца Уэйна Гретцки, который забил 894 шайбы за карьеру в НХЛ. По информации издания, всего в текущем регулярном чемпионате хоккейной лиги на счету российского спортсмена 33 (11 22) очка в 46 матчах.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче с «Монреаль Канадиенс» в американской столице. Игра завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей. Со стороны «Вашингтона» шайбы противнику забили хоккеисты Александр Овечкин и Расмус Сандин. В «Монреаль Канадиенс» голами отличились Ник Сузуки, Юрай Слафковски и Майкл Пеццетта.

США НХЛ Спортсмены Хоккей Вашингтон Флорида Александр Овечкин
08 февраля 2024, 19:59
Синие карточки с удалением на 10 минут появятся в футболе
Pxhere
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Синюю карточку в ближайшее время введет Международный совет футбольных ассоциаций. Как стало известно The Telegraph, при ее предъявлении игроков с поля будут удалять на 10 минут.

Синей карточкой будут наказывать за преднамеренные фолы, проявление несогласия с официальными лицами матча. Например, если игрок будет слишком много разговаривать с арбитром.

Если футболист получил две синие карточки в матче или комбинацию желтой и синей - ему показывают красную. Пока нововведение не будут вводить на соревнованиях высшего уровня. Систему сначала протестируют в низших лигах. Но в Кубке Англии синюю карточку, возможно, будут использовать уже летом.

Ранее Международная федерация футбола получила письма от 12 стран Ближнего Востока , в которых они призвали отстранить сборную Израиля от матчей. В качестве причины была указана военная операция в Газе.

Синюю карточку в ближайшее время введет Международный совет футбольных ассоциаций. Как стало известно The Telegraph , при ее предъявлении игроков с поля будут удалять на 10 минут.

Англия Спортсмены Футбол
08 февраля 2024, 16:27
Допуск юношеских сборных России до турниров УЕФА сочли невозможным
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратил обсуждать допуск российских юниорских команд до соревнований, потому что это могло негативно отразиться на организации. Об этом заявил ее генеральный секретарь Теодор Теодоридис на конференции, сообщило «РИА Новости».

«Мы обсуждали вопрос с юниорскими командами. Когда мы поняли, что это невозможно и неосуществимо, мы сразу прекратили все разговоры», - отметил он.

Теодоридис добавил, что решение о включении россиян было бы слишком «опасным» для УЕФА. По его мнению, допуск российских юниоров до турниров будет безумием со стороны организации.

«Мы не сумасшедшие, чтобы поставить всю ассоциацию в опасное положение», - заключил генеральный секретарь ассоциации.

Ранее бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин предположил, что Россия в будущем вернется в УЕФА и ФИФА. По его словам, это произойдет в 2025–2026 годах. Он объяснил, что РФС отказался от вступления в Азиатскую конфедерацию именно по этой причине.

Спортсмены Футбол Россия

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