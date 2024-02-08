Страны Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль от соревнований

Одним из инициаторов письма стал сводный брат короля Иордании принц Али бин Аль-Хусейн. Он возглавляет Федерацию футбола Западной Азии. Также среди тех, кто направил письмо, числятся представители Палестины и Саудовской Аравии.

Обращение направили не только в ФИФА, но и всем национальным футбольным федерациям, а также шести региональным конфедерациям. В этот список вошли Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в которую входит Израиль.

При этом израильская ассоциация футбола призвала всех мировых представителей не смешивать политику и спорт. Также израильская сторона пожелала удачи сборной Иордании в первом для нее финале Кубка Азии.

Международная федерация футбола (ФИФА) получила письма от 12 стран Ближнего Востока, в которых они призвали отстранить сборную Израиля от матчей из-за военных операций в Газе. Об этом сообщил телеканал Sky News , ссылаясь на письмо.