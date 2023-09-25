Стартовали II Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на Кубок Генерального прокурора России

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Он подчеркнул, что проведение соревнований второй раз стало началом замечательной традиции для развития этого вида спорта.

«Ребята лучше остальных знают, что это одно из древнейших спортивных искусств», - заявил Краснов.

Генеральный прокурор отметил, что соревнования увеличат число поклонников стрельбы из лука. Он пожелал участникам спортивного настроя и крепкой руки.

Соревнования пройдут с 25 по 28 сентября. В них примут участие более 420 юношей и девушек в категориях до 18 лет и до 21 года. Все молодые спортсмены прибыли из более чем 40 регионов России.

За кубок они сразятся в дисциплинах классического и блочного лука в личном зачете, а в командах, представляющих различные регионы России. Турнир организовала Генеральная прокуратура совместно с национальной федерацией стрельбы из лука.

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