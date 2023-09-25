Стартовали II Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на Кубок Генерального прокурора России
Торжественное открытие II Всероссийских соревнований по стрельбе из лука на Кубок Генерального прокурора Российской Федерации прошло в Москве. Перед собравшимися выступил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
Он подчеркнул, что проведение соревнований второй раз стало началом замечательной традиции для развития этого вида спорта.
«Ребята лучше остальных знают, что это одно из древнейших спортивных искусств», - заявил Краснов.
Генеральный прокурор отметил, что соревнования увеличат число поклонников стрельбы из лука. Он пожелал участникам спортивного настроя и крепкой руки.
Соревнования пройдут с 25 по 28 сентября. В них примут участие более 420 юношей и девушек в категориях до 18 лет и до 21 года. Все молодые спортсмены прибыли из более чем 40 регионов России.
За кубок они сразятся в дисциплинах классического и блочного лука в личном зачете, а в командах, представляющих различные регионы России. Турнир организовала Генеральная прокуратура совместно с национальной федерацией стрельбы из лука.
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