Стало известно, сколько получают российские футболисты за вызов в сборную

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По его словам, каждый игрок получает менее пяти тысяч долларов (примерно 500 тысяч рублей).

«В период отсутствия официальных соревнований премиальные не выплачиваются. Конечно, они получают меньше пяти тысяч долларов за вызов», - сказал он.

Во вторник, 19 ноября, сборная России под руководством Валерия Карпина на стадионе в Волгограде разгромила Сирию в товарищеском матче. Игра закончилась со счетом 4:0, забитыми мячами отметились дважды Максим Осипенко, Илья Самошников и Алексей Миранчук.

Сборная России по решению ФИФА и УЕФА не принимает участия в официальных матчах под эгидой организаций.