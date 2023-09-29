Стало известно о нарушении при оповещении Валиевой о допинг-пробе

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По данным издания, российская фигуристка не получала от WADA уведомления о том, что результат ее пробы положительный.

Как рассказал агентству знакомый с ситуацией источник, сперва уведомление пришло в Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК).

«А только после этого [уведомление пришло] Этери Тутберидзе (тренеру Камилы Валиевой - прим. ред.)», - сказал он.

Камилу Валиеву заподозрили в употреблении допинга - запрещенного препарата триметазидина. Его якобы нашли в пробе от 25 декабря 2021 года. Слушания по делу российской фигуристки уже проходили в Швейцарии с 26 по 28 сентября. Однако в спортивном арбитражном суде (CAS) заявили, что для полного понимания ситуации нужно подготовить дополнительные документы. В итоге слушания продолжатся 9 и 10 ноября.

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