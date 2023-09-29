Стало известно о нарушении при оповещении Валиевой о допинг-пробе

29 сентября 2023, 05:12
РИА «Новости»
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При оповещении российской фигуристки Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустило процессуальное нарушение. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным издания, российская фигуристка не получала от WADA уведомления о том, что результат ее пробы положительный.

Как рассказал агентству знакомый с ситуацией источник, сперва уведомление пришло в Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК).

«А только после этого [уведомление пришло] Этери Тутберидзе (тренеру Камилы Валиевой - прим. ред.)», - сказал он.

Камилу Валиеву заподозрили в употреблении допинга - запрещенного препарата триметазидина. Его якобы нашли в пробе от 25 декабря 2021 года. Слушания по делу российской фигуристки уже проходили в Швейцарии с 26 по 28 сентября. Однако в спортивном арбитражном суде (CAS) заявили, что для полного понимания ситуации нужно подготовить дополнительные документы. В итоге слушания продолжатся 9 и 10 ноября.

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Фигурное катание WADA Камила Валиева
Названы потенциальные соперники сборной России по футболу в 2024 году
23 октября 2023, 18:09
РИА «Новости»
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Сборная России в следующем году вероятно сыграет товарищеские матчи с национальными командами Танзании, Занзибара, Сейшельских островов, Судана и Сенегала. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

Такие выводы журналисты сделали из переговоров представителей Российского футбольного союза (РФС) с представителями африканских стран на прошедшем на минувшей неделе форуме «Россия - Спортивная держава» в Перми.

По данным телеканала, речь идет об играх, которые пройдут в 2024 году. Место и даты проведения матчей пока не обсуждались.

Информацию о переговорах РФС с Федерацией футбола Занзибара подтвердило издание «Спорт-Экспресс». Журналисты уточнили, что эта же организация представляет интересы сборной Танзании.

Российские клубы и сборную отстранили от участия в матчах, проходящих под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В начале октября национальная команда России провела два товарищеских матча со сборными Камеруна и Кении.

Африка Футбол Россия
Кадыров в четвертый раз подарил Mercedes бойцу ММА Чимаеву
23 октября 2023, 17:23
РИА «Новости»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил Mercedes-Benz G-класса бойцу MMA Хамзату Чимаеву за победу на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram*.

Чимаев опубликовал в соцсети снимок с черным Gelandewagen. Непобежденный боец UFC попозировал на фоне внедорожника с поднятыми вверх большими пальцами.

Спортсмен чеченского происхождения провел бой с американцем Камару Усманом 21 октября. Встреча на турнире UFC продлилась три раунда и завершилась победой Чимаева по судейскому решению.

Теперь на счету бойца 13 поединков в смешанных единоборствах, из них семь - в промоушене. Во всех боях спортсмен стал победителем.

Перед схваткой с Усманом Чимаев дал интервью в подкасте Full Send MMA. Боец рассказал, что Кадыров уже подарил ему три автомобиля Mercedes.

После поединка в Абу-Даби спортсмен обратился к главе Чечни. Чимаев попросил Кадырова разрешить ему сражаться за Палестину.

*Instagram - соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Спортсмены Чечня Рамзан Кадыров Машины Mercedes
Известный хоккеист «Динамо» скончался на 50-м году жизни
23 октября 2023, 14:52
Unsplash
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Бывший защитник московского «Динамо» Дмитрий Суханов умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, причиной смерти спортсмена стала сердечная недостаточность. Последние годы он передвигался, опираясь на клюшку, часто жаловался на низкое давление и боли в ногах.

Тело Суханова в его квартире обнаружили близкий друг спортсмена Евгений Грибко.

Хоккеист завершил профессиональную карьеру в 1997 году. С 2012 по 2014 год он выступал в составе любительских команд, после чего тренировал клуб «Русичи» из Российской товарищеской лиги.

Вместе с «Динамо» Суханов дважды стал чемпионом Кубка Молодежной хоккейной лиги в 1996 и 1997 годах.

В августе стало известно о смерти известного хоккеиста Родиона Амирова в возрасте 21 года. Причиной кончины стала опухоль головного мозга. После обнаружения заболевания спортсмен проходил лечение в немецкой клинике.

Хоккей
Хэмилтона и Леклера дисквалифицировали по итогам Гран-при США
23 октября 2023, 07:28
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Пилота «Феррари»  Шарля Леклера и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона дисквалифицировали по итогам гонки Гран‑при США  «Формулы‑1». Об этом сообщили на официальном сайте гоночной серии.

Решение об отстранении спортсменов приняли по результатам доклада технического делегата гонки Джо Бауэра.

После заезда автомобили Леклера и Хэмилтона не прошли техническую проверку. Стюарды выяснили, что регламенту не соответствовали доски скольжения на их болидах.

Победителем гонки стал пилот «Ред Булл Макс Ферстаппен, серебро у Хэмилтона, тройку замкнул Ландо Норрис из „Макларена“.

Ранее техники «Макларена» установили рекорд «Формулы-1» по скорости проведенного пит-стопа. Специалисты поменяли колеса на автомобиле Норриса за 1,8 секунды.

Спортсмены Формула 1

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