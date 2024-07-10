10 июля 2024, 16:56

Стало известно, кто вошел в обновленный состав правления РПЛ

РИА «Новости»
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Сегодня, 10 июля, состоялось общее собрание представителей клубов Российской премьер-лиги, в ходе которого был определен состав правления РПЛ на ближайший год. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ в свое Telegram-канале.

В коллегиальном органе в новом сезоне будут работать президент РПЛ Александр Алаев, исполнительный директор лиги Евгений Мележиков, вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов, а также спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

В сезоне 2024/2025 они займутся регулированием оперативной деятельности РПЛ и подготовкой предложений общему собранию лиги.

В июне тренер Владимир Федотов покинул ЦСКА. Вместе с ним из московского футбольного клуба ушли Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николай Русу.

Спортсмены Российская Премьер-Лига Футбол
10 июля 2024, 15:01
Месси забил на 10-м крупном международном турнире подряд
Global Look Press
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол на 10-м крупном турнире подряд, начиная с чемпионата мира 2006 года. В этот раз футболист поразил ворота сборной Канады в полуфинальном матче Кубка Америки, сообщил «Чемпионат».

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол на 10-м крупном турнире подряд, начиная с чемпионата мира 2006 года. В этот раз футболист поразил ворота сборной Канады в полуфинальном матче Кубка Америки, сообщил « Чемпионат ».

Действующие чемпионы мира одержали победу со счетом 2:0, еще один гол на счету Хулиана Альвареса.

Для 37-летнего Месси, по данным сайта Sport24 , этот гол стал 109-м за сборную. Аргентинец опередил иранского форварда Али Даеи и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборных. Больше голов - 130 - в футболке национальной команды забил только Криштиану Роналду.

Также, как сообщил « Спорт-Экспресс », Месси отличался в шести розыгрышах Кубка Америки. Тем самым он повторил рекорд бразильца Зизиньо, державшийся с 1957 года.

Финал турнира состоится 15 июля. Соперником сборной Аргентины станет победитель матча Уругвай - Колумбия.

Аргентина Футбол Лионель Месси
10 июля 2024, 00:14
Испанцы вышли в финал ЧЕ по футболу
Unsplash
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Сборная Испании выиграла полуфинальный матч Чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии. «Красная фурия» одержала волевую победу над французами со счетом 2:1.

«Трехцветные» открыли счет на девятой минуте благодаря голу нападающего клуба «Пари Сен-Жермен» Рандаля Коло-Муани. У победителей отличились представитель «Барселоны» вингер Ламин Ямаль (21-я минута) и играющий за «РБ Лейпциг» полузащитник Дани Ольмо (25). Во втором тайме ни одной из команд не удалось поразить ворота соперника.

В финале испанцы встретятся с победителем другого полуфинала, в котором померятся силами Нидерланды и Англия. Заключительная встреча турнира состоится 14 июля в Берлине.

Ранее Нидерланды одолели сборную Турцию и впервые за 20 лет дошли до полуфинала чемпионата Европы по футболу.

Испания Франция Чемпионат Европы по футболу — 2024
09 июля 2024, 20:13
Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира и пробился в полуфинал Уимблдона
РИА «Новости»
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Даниил Медведев победил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, что позволило ему выйти в полуфинал Уимблдона. О победе россиянина сообщило РИА «Новости».

Противостояние соперников на теннисном корте длилось четыре часа. Четвертьфинал Уимблдонского турнира завершился со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 в пользу российского теннисиста.

Победа Даниила Медведева прервала серию поражений против Янника Синнера. Примечательно, что российский спортсмен второй год подряд попадает в полуфинал Уимблдонского турнира.

В апреле этого года Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Тогда он обыграл соперника из Казахстана Александра Бублика.

Спортсмены Даниил Медведев
09 июля 2024, 20:10
КХЛ предложила ФХР разорвать договор о правах на чемпионат России
Pxhere
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Федерация хоккея России рассмотрит предложение Континентальной хоккейной лиги по расторжению договора о делегировании прав на проведение чемпионата России. Информацию об этом опубликовали на сайте ФХР.

Речь идет о мужских и женских командах, первенствах России по хоккею среди юниоров до 21 года.

«Указанные договоры о делегировании прав действуют до конца апреля 2025 года», - уточнили в пресс-службе.

Ранее мужская сборная России, которая с 2022 года не принимает участия в международных турнирах, набрала 4065 очков и вышла на второе место рейтинга Международной федерации хоккея. Лидерство сохранила Канада, набрав 4100 очков.

Канада Хоккей Рейтинги Россия

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