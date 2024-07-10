Стало известно, кто вошел в обновленный состав правления РПЛ

Читайте нас в:

В коллегиальном органе в новом сезоне будут работать президент РПЛ Александр Алаев, исполнительный директор лиги Евгений Мележиков, вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов, а также спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

В сезоне 2024/2025 они займутся регулированием оперативной деятельности РПЛ и подготовкой предложений общему собранию лиги.

В июне тренер Владимир Федотов покинул ЦСКА. Вместе с ним из московского футбольного клуба ушли Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николай Русу.