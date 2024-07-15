Стало известно, кто стал лучшим футболистом Евро-2024

Родри был во всех матчах в турнире, кроме игры группового этапа против албанской команды, результат которой не влиял на позицию Испании в состязании.

Спортсмену 28 лет, он представляет английский «Манчестер Сити», в этом клубе мужчина играет с 2019 года.

Испанская сборная стала четырехкратным чемпионом Евро. До этого «красная фурия» выигрывала в 1964, 2008 и 2012 годах.

Ранее стало известно, что американская рок-группа The Killers прервала свое выступление в Лондоне, чтобы вместе со зрителями досмотреть конец полуфинального матча сборных Англии и Нидерландов на Евро-2024. Трансляцию игры вывели на сцену с проектора.