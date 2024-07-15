15 июля 2024, 01:47

Стало известно, кто стал лучшим футболистом Евро-2024

РИА «Новости»
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Полузащитника испанской сборной Родри признали лучшим футболистом Евро-2024 в Германии. Его команда обыграла англичан в финале со счетом 2:1.

Родри был во всех матчах в турнире, кроме игры группового этапа против албанской команды, результат которой не влиял на позицию Испании в состязании.

Спортсмену 28 лет, он представляет английский «Манчестер Сити», в этом клубе мужчина играет с 2019 года.

Испанская сборная стала четырехкратным чемпионом Евро. До этого «красная фурия» выигрывала в 1964, 2008 и 2012 годах.

Ранее стало известно, что американская рок-группа The Killers прервала свое выступление в Лондоне, чтобы вместе со зрителями досмотреть конец полуфинального матча сборных Англии и Нидерландов на Евро-2024. Трансляцию игры вывели на сцену с проектора.

Футбол Испания Чемпионат Европы по футболу — 2024
15 июля 2024, 00:02
Испания обыграла Англию и стала четырехкратным чемпионом Европы по футболу
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Футболисты сборной Испании в финальном матче Чемпионата Европы по футболу, который проходил в Германии, обыграли англичан и выиграли трофей в четвертый раз в своей истории. Матч закончился со счетом 2:1.

В составе «красной фурии» отличились Нико Уильямс (47-я минута) и Микель Оярсабаль (86). Со стороны основателей футбола мяч забил Коул Палмер (73).

Сборная Испании стала четырехкратным чемпионом Европы и обошла по этому показателю сборную Германии. Ранее испанцы завоевывали главный европейский титул в 1964, 2008 и 2012 годах.

Сборная Англии проиграла во втором финале чемпионата Европы подряд. На предыдущем первенстве она уступила итальянцам в серии пенальти. «Сборная трех львов» ни разу в своей истории не побеждала на чемпионатах Европы.

В полуфинальном поединке испанцы одолели французов с аналогичным счетом - 2:1.

Англия Испания Чемпионат Европы по футболу — 2024
14 июля 2024, 20:10
Сербский теннисист Джокович впервые проиграл два финала Уимблдона подряд
РИА «Новости»
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Сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере проиграл два финала Уимблдона подряд. Об этом сообщил «Чемпионат».

В финале Уимблдона-2024 в трех сетах его обыграл испанский теннисист Карлос Алькарас.

Джокович - семикратный чемпион Уимблдона. В этом году на турнире сербский спортсмен вышел в 10-й финал травяного «Шлема». До этого он терпел поражения в решающих матчах - в 2013 году с Энди Марреем и в 2023 году с Карлосом Алькарасом.

Он также проигрывал в финалах два года подряд на «Ролан Гаррос» и US Open. При этом Джокович не лишится статуса второй ракетки мира.

В полуфинале Уимблдона серб разозлил публику. Бурную реакцию вызвал его фирменный жест - «игра» на воображаемой скрипке после победы.

Спортсмены Сербия Теннис
14 июля 2024, 18:56
Плющенко послал «в космос» просивших поддержать бойкот Олимпиады депутатов
РИА «Новости»
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Фигурист Евгений Плющенко выступил против бойкота Олимпийских игр в Париже. Депутатов, которые просили о поддержке, он послал «в космос». Об этом спортсмен рассказал во время выступления в лектории «Знание» на VK Fest.

«Сказал - ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа, но они каждый день тоже пашут», - подчеркнул он.

Плющенко считает, что страна даст слабину, если спортсмены не поедут на соревнования.

«Все мы знаем прекрасно, откуда мы и какую страну представляем», - отметил Плющенко.

Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов.

Ранее 245 атлетов, которым не позволили участвовать в Играх в Париже, получили компенсацию. Олимпийский комитет России выплатил спортсменам в общей сложности свыше 200 миллионов рублей. В Федерации спортивной борьбы сообщили, что российские борцы не будут участвовать в Олимпиаде.

Спортсмены Париж Депутаты Работа Космос Евгений Плющенко
14 июля 2024, 12:05
Аванесян накаутом проиграл Эннису в бою за титул чемпиона IBF
Unsplash
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Борьба за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) для российского боксера Давида Аванесяна закончилась накаутом и проигрышем. Победу на ринге одержал американец Джарон Эннис, сообщили журналисты РИА «Новости».

Бой состоялся ночью 14 июля в Филадельфии (штат Пенсильвания). Эннис отправил Аванесяна в нокаут, тот не стал продолжать поединок после пятого раунда.

Американцу вручили пояс IBF, теперь он полноправный чемпион. До этого у Энниса этот титул был временным.

Для 35-летнего Аванесяна это пятое поражение в карьере. В общей сложности на счету российского боксера 30 побед на профессиональном ринге (18 нокаутов) и одна ничья.

В поединке против Энниса он вышел вместо американца Коди Краули, который не стал драться, сославшись на проблемы со зрением.

Эннису 27 лет. Он одержал 32 победы (29 - нокаутом) в 33 поединках, один бой признали несостоявшимся.

Накануне россиянину Муслиму Гаджимагомедову удалось завоевать титул чемпиона мира во втором тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Ему проиграл китайский боксер Чжан Чжаосиня на турнире IBA Champions Night в Серпухове.

Спортсмены Бокс

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