29 января 2024, 18:57

Стало известно, кто примет решение о судьбе золотой медали Валиевой на Олимпиаде

РИА «Новости»
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Решение о вероятном лишении золотой медали российской фигуристки Камилы Валиевой в командном турнире Олимпийских игр — 2022 примут соответствующие спортивные организации, в частности, Международный союз конькобежцев (ISU). Об этом сообщила пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

Решение о вероятном лишении золотой медали российской фигуристки Камилы Валиевой в командном турнире Олимпийских игр - 2022 примут соответствующие спортивные организации, в частности, Международный союз конькобежцев (ISU). Об этом сообщила пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

В понедельник CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения начинается с 25 декабря 2022 года.

«Под действие арбитражной процедуры не подпали последствия, связанные с дисквалификацией Валиевой на соревнованиях, в том числе Олимпиады-2022 в Пекине. Их рассмотрят заинтересованные спортивные федерации», - заявили в суде.

После решения ISU Валиева рискует потерять титул чемпионки Олимпийских игр 2022 года в командном турнире, титул чемпионки Европы‑2022, титул чемпионки России 2022 года, титул чемпионки России по прыжкам‑2023, бронзовой медали чемпионата России‑2024 и золотой медали 6‑го этапа Гран‑при России‑2023/24.

Первый канал со ссылкой на источник сообщил, что 7 февраля ISU проведет заседание, на котором решит судьбу распределения медалей на командном турнире на ОИ в Пекине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал вердикт CAS в отношении Валиевой политизированным.

Россия Спортивный арбитражный суд Олимпийские игры в Пекине - 2022 Камила Валиева
29 января 2024, 18:25
Отстранение фигуристки Валиевой на четыре года сочли чрезмерным
РИА «Новости»
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Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации на четыре года российской фигуристки Камилы Валиевой противоречит требованиям Всемирного антидопингового кодекса. Об этом «360» заявил глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Виктор Алексеев.

Он напомнил, что Валиевой было 15 лет, когда в ее допинг-пробе нашли мизерную концентрацию триметазидина. То есть спортсменка считалась несовершеннолетней, а значит, подпадающей под понятие защищенного лица.

Максимальное наказание во Всемирном антидопинговом кодексе для таких нарушителей составляет всего два года. Таким образом, CAS нарушил норму закона.

«Я считаю, что это решение политическое в силу травли российского спорта. Оно необоснованно, противоречит Всемирному антидопинговому кодексу и может быть обжаловано в течение 30 дней в Федеральном суде Швейцарии, а затем и в Европейском суде по правам человека по статьям о дискриминации и праве на справедливое судебное разбирательство», - заявил Алексеев.

Юрист добавил, что процесс станет долгим и сложным, но на такой шаг необходимо пойти.

Триметазидин в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли в декабре 2021 года. Тогда спортсменку лишили золотой медали чемпионата России и отстранили от участия в соревнованиях. Фигуристка обжаловала решение, чем вызвала недовольство международных спортивных и надзорных организаций.

Они подали жалобу в CAS с требованием отстранить россиянку от всех спортивных состязаний.

Во время рассмотрения Валиева приняла участие в Олимпийских играх в Пекине, где заняла четвертое место из-за падений во время выполнения программы. Но ее участие в командном турнире принесло сборной России золотую медаль.

Судьбу этой награды решит Международный союз конькобежцев.

Спортсмены Допинг Фигурное катание Награды Россия Спортивный арбитражный суд Камила Валиева
29 января 2024, 15:08
Российского хоккеиста включили в топ самых медленных игроков сезона-2023/2024 НХЛ
Global Look Press
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Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина включили в топ-5 самых медленных игроков сезона-2023/2024 Национальной хоккейной лиги. Информация об этом появилась в аккаунте JFreshHockey в соцсети X.

При составлении топа учитывали статистику количество ускорений в среднем за 60 минут игры, при которых спортсмен набирал скорость более 32 километров в час.

В итоге Ови присудили в рейтинге третье место с показателем 0,5. Худший результат показал форвард «Эдмонтон Ойлерс» Кори Перри (0,3).

В минувшее воскресенье, 28 января, стало известно, что Овечкин смог сократить отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке снайперов всех времен НХЛ до 63 голов.

Хоккеист забросил шайбу в матче с «Даллас Старз» и привел общее количество шайб в матчах НХЛ до 831.

На счету рекордсмена лиги - Уэйна Гретцки - 894 гола в 1487 матчах.

Хоккей Россия Александр Овечкин
28 января 2024, 20:01
«Устал физически». Медведев объяснил поражение в финале Australian Open
РИА «Новости»
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Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не смог победить в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) из-за усталости. Слова  спортсмена привела «Газета.ru».

Перед финальным состязанием теннисист был измотан пятисетовым полуфиналом против немецкого игрока Александра Зверева.

«Я немного устал физически, но, как и в каждом матче до этого, мои соперники не смогли этим воспользоваться, а Янник (Синнер - прим. ред.) смог», - поделился россиянин.

Он подчеркнул, что пять сетов для организма - это безумие.

В финале Australian Open Медведев проиграл итальянцу Синнеру со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Поединок длился три часа и 44 минуты. Россиянин выиграл два первых сета, но затем проиграл три партии.

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер накануне заявил об уязвимости Медведева , так как тот провел слишком времени на корте в отличие от Синнера. Он назвал итальянского теннисиста фаворитом финала.

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не смог победить в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open - 2024) из-за усталости. Слова спортсмена привела «Газета.ru».

Спортсмены Австралия Теннис Даниил Медведев
28 января 2024, 15:37
Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии
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Россиянин Даниил Медведев не смог стать чемпионом Открытого чемпионата Австралии. В финале он проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

Синнер одержал победу со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Спортсмены провели на корте три часа и 44 минуты. Итальянец играл в финале турнира Большого шлема впервые.

При этом первый сет финального матча Медведев выиграл , дважды взяв подачу соперника. Встреча теннисистов прошла на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.

Медведев в пятый раз в карьере проиграл в финале турнира Большого шлема, третий раз - на Australian Open.

Ранее экс-первая ракетка мира Джон Макинрой отмечал, что Медведев - гениальный стратег. Однако физически ему будет непросто справиться с Синнером. Борис Беккер назвал фаворитом финала Australian Open итальянца.

Даниил Медведев - третья ракетка мира. Андрей Рублев назвал его одним из лучших теннисистов.

Спортсмены Австралия Теннис Даниил Медведев

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