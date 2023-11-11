Стало известно, когда CAS вынесет решение по делу Валиевой

«Стороны проинформировали о том, что ответственная за дело комиссия судей рассмотрела его. Итоги по решению доведут до заинтересованных сторон в январе 2024 года», - говорится в сообщении.

Дело Валиевой рассматривали француз Матье Мезоннев, представитель США Джеффри Мишкин и британец Джеймс Дрейк.

С 26 по 28 сентября прошло слушание дела Валиевой, после этого CAS перенес рассмотрение на 9–10 ноября. В декабре 2021 года спортсменка сдала положительную допинг-пробу , однако об этом стало известно после завершения командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, где россияне выиграли золотые медали.

Ранее в USADA раскритиковали CAS за затягивание вынесения решения по Валиевой.