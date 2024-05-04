Стало известно, когда «Балтика» и «Спартак» сыграют за выход в суперфинал Кубка России

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Игра пройдет в Калининграде и начнется в 20:45 по московскому времени.

Одержавшая победу в матче команда выйдет в суперфинал Кубка России, в котором выяснит отношения с клубом-победителем другой пары претендующих на кубок - петербургского «Зенита» и московского ЦСКА.

Ранее московский «Спартак» на выезде обыграл «Динамо» в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Встреча прошла на стадионе бело-голубых и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Кубок России второй сезон проходит в новом формате. К финалу команды приходят двумя путями - из Российской премьер-лиги и Пути регионов.