Стало известно имя самого молодого футболиста в истории Евро

Футболист появился на поле в возрасте 16 лет. Он побил рекорд, установленный защитником сборной Польши Кацпером Козловским. В 2021 году польский спортсмен сыграл во встрече второго тура групповой стадии с командой Испании, ему было 17 лет.

Ямаль - воспитанник испанской «Барселоны». Он выступает за основную команду с 2023 года. Футболист успел провести 51 матч и отметился в них семью забитыми мячами 10 голевыми передачами.

Чемпионат Европы стартовал накануне в Германии. В турнире примут участие 24 национальные сборные.