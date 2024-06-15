15 июня 2024, 20:53

Стало известно имя самого молодого футболиста в истории Евро

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Игрок Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Европы. Он вышел в стартовом составе сборной Испании на матч группового этапа против команды Хорватии.

Футболист появился на поле в возрасте 16 лет. Он побил рекорд, установленный защитником сборной Польши Кацпером Козловским. В 2021 году польский спортсмен сыграл во встрече второго тура групповой стадии с командой Испании, ему было 17 лет.

Ямаль - воспитанник испанской «Барселоны». Он выступает за основную команду с 2023 года. Футболист успел провести 51 матч и отметился в них семью забитыми мячами 10 голевыми передачами.

Чемпионат Европы стартовал накануне в Германии. В турнире примут участие 24 национальные сборные.

Евро Спортсмены Европа Испания История
15 июня 2024, 19:11
Швейцария обыграла Венгрию в первом туре ЧЕ по футболу
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В матче первого тура группы А чемпионата Европы по футболу сборная Швейцарии уверенно обыграла команду Венгрии. «Крестоносцы» разгромили своих визави со счетом 3:1.

В составе швейцарцев отличились Квадво Дуа (12-я минута), Мишель Эбишер (45-я) и Брель Эмболо (90 3). В составе сборной Венгрии забил Барнабаш Варги (66-я).

В матче открытия европейского первенства Германия разнесла в пух и прах шотландцев. Немцы заколотили в ворота соперников пять мячей. Шотландия без забитого мяча не ушла, но его в свои ворота отправил защитник немецкой сборной Антонио Рюдигер.

Во втором туре группы A , который состоится 19 июня, немцы сыграют с венграми, а шотландцы встретятся со швейцарами.

Германия Венгрия Футбол Европа Швейцария
15 июня 2024, 15:18
Стали известны имена россиян, допущенных к Олимпиаде
Global Look Press
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Первые14 российских спортсменов получили допуск к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Они будут выступать в нейтральном статусе, сообщил Международный олимпийский комитет.

В шоссейном велоспорте будут участвовать Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов. В прыжках на батуте - Анжела Бладцева.

К соревнованиям по борьбе на Олимпийских играх допустили Начына Монгуша, Шамиля Мамедова, Арслана Багаева, Абдулла Курбанова, Алана Остаева, Магомеда Муртазалиева, Наталью Малышеву, Веронику Чумикову, Алину Касабиеву, Елизавету Петлякову. Кандидатуры российских спортсменов рассматривала специальная комиссия. Список будет обновляться, указали в МОК.

Ранее пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпиаде. О планах участвовать в Играх спортсменка сообщила после своего выступления на чемпионате России.

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины написал обращение к МОК с требованием отстранить от Олимпийских игр в Париже российских атлеток Динару Кудаеву, Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву. Причиной такого заявления стала публикация Кудаевой в соцсети о погибшем в ходе специальной военной операции отце. Комитет стал отслеживать страницы российских олимпийцев в соцсетях.

Спортсмены Париж Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
15 июня 2024, 12:25
«Особый вызов». Чемпионат России по стрельбе из карабина пройдет в уникальных условиях
Телеканал «360»
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На Кавказе проходит самый масштабный в истории России чемпионат по практической стрельбе из карабина. Более 150 участников собрались в селении Лескен, чтобы побороться за звание чемпиона. Соревнования посетил корреспондент 360.ru.

Впервые за всю историю турнир проводят в Северной Осетии. Председатель совета Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга Алан Алборов рассказал, что эта территория уникальна: нет специальных построек, все встроено в природный ландшафт.

«Это особый вызов для стрелков высочайшего уровня, которые соберутся на чемпионате России. Им придется столкнуться с тем, чего они никогда не видели на обычных стрельбищах», - заявил Алборов.

Всего для спортсменов подготовили 16 упражнений. Соревнования проходят в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Через неделю, 22 и 23 июня, в Химках пройдут Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей F-2D. Их посвятят памяти Валентина Глушко - советскому инженеру и ученому в области ракетно-космической техники.

Санкт-Петербург Спортсмены Стрельба Россия История
15 июня 2024, 02:31
Сборная Германия разгромила шотландцев на матче открытия Евро-2024
Freepik
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Немецкая сборная с большим отрывом обыграла шотландскую команду в матче открытия чемпионата Европы по футболу. Встреча закончилась счетом 5:1 в пользу Германии.

Голы забили футболисты Джамал Мусиала, Кай Хавертц, Флориан Виртц, Эмре Джан и Никлас Фюллькруг. В конце игры защитник сборной Германии Антонио Рюдигер срезал мяч в свои же ворота.

Шотландская команда играла в меньшинстве с 44-й минуты. Защитнику Райану Портеусу показали прямую красную карточку из-за фола на Илкае Гюндогане.

Во втором туре немцы сыграют с венграми. Шотландцы встретятся со швейцарской командой. Обе игры пройдут 19 июня.

Ранее немецкий полузащитник Тони Кроос заявил, что уйдет из ФК «Реал» в конце сезона. Он отметил, что на этом завершит свою карьеру.

Германия Спортсмены Футбол Европа Чемпионат Европы по футболу — 2024

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