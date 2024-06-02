Стало известно, где может продолжить карьеру Станислав Черчесов

Руководство казахстанской федерации рассматривает пятерых кандидатов.

«Станислав Саламович - номер один среди них. С ним мы уже общались. Принимать окончательное решение будем днем в понедельник», - отметил Барменкулов.

Черчесов был главным тренером сборной России с 2016 по 2021 годы, под его руководством команда вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года. Последним местом работы наставника был «Ференцварош» из Венгрии. С июля прошлого года специалист официально не руководил ни одной из команд.

Бывший тренер сборной России, московского «Спартака», венгерского «Ференцвароша» и ряда других клубов Станислав Черчесов уже на следующей неделе может возглавить сборную Казахстана. Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов рассказал РИА «Новости» , что россиянина рассматривают в качестве основного претендента на вакантную должность.