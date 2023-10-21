Стало известно, где и когда похоронят чемпионку Анфису Резцову

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Прощание пройдет в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища в 10:00.

«После пройдет отпевание, планируется, что она будет похоронена на аллее великих спортсменов», - сообщил Раменский.

Резцова скончалась на 59-м году жизни в реанимации. Ее положили в больницу еще 15 октября.

Спортивная карьера лыжницы длилась с 1985 по 2000 годы. За это время она стала двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам, трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам. Женщина дважды брала Кубок мира по биатлону.

В апреле российская биатлонистка в пятый раз стала бабушкой. Внучку ей подарила вторая дочь Кристина, новорожденную девочку назвали Полиной. Спортсменка рассказывала, что всего у нее трое внуков и две внучки.