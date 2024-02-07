07 февраля 2024, 19:54

Стало известно, что выявили в допинг-пробе Валиевой

РИА «Новости»
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Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменку дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Валиева совершила нарушение антидопинговых правил из-за присутствия триметазидина (TMZ) в пробе, взятой у нее 25 декабря», - указано в документе.

Использование этого вещества в спорте запрещено, потому что оно потенциально может «помочь сердцу функционировать лучше». Спортсменка утверждала, что триметазидин попал в организм случайно - вместе с едой. Девушка съела десерт, который приготовил ее дедушка на разделочной дочке, где измельчал свои таблетки, содержащие это вещество.

«Комиссия CAS установила, что это объяснение не было подтверждено какими-либо конкретными доказательствами», - передали в суде.

Также указано, что спортсменка якобы принимала и другие препараты: гипоксен, L-карнитин и экдистерон. Эти три вещества, а также триметазидин будто бы являются «типичной фармакологической поддержкой» для спортсменов в России при тяжелых тренировочных нагрузках.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что 17-летнюю спортсменку нельзя считать олимпийской чемпионкой после дисквалификации за допинг. Однако Олимпийский комитет России собрался обжаловать лишение Валиевой наград.

Спортсмены Суд Правила Россия
07 февраля 2024, 19:12
«Только в сердцах болельщиков». Роднина отказалась считать Валиеву олимпийской чемпионкой
РИА «Новости»
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Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о статусе дисквалифицированной фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова привело издание Sport24.

Фигуристы сборной Соединенных Штатов, которые получат золотые медали олимпийского командного турнира Пекина - 2022, смотрят на них как на честно завоеванные награды, отметила Роднина. Парламентарий заявила, что 17-летнюю спортсменку нельзя считать олимпийской чемпионкой после дисквалификации за допинг.

«Если только в сердцах болельщиков», - подчеркнула депутат.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых требований. В крови спортсменки обнаружили запрещенное вещество.

Французская юридическая фирма Pinna Legal намерена подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу фигуристки. Олимпийский комитет России тоже планирует оспорить решение Международного союза конькобежцев.

Допинг Фигурное катание Суд Депутаты Международный олимпийский комитет Камила Валиева
06 февраля 2024, 20:28
«Авангард» разгромил СКА в матче КХЛ со счетом 9:5
Unsplash
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Омский «Авангард» разгромил петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча закончилась со счетом 9:5.

В команде победителей шайбы забросили Иван Игумнов, Томаш Юрчо, Игорь Мартынов, Рид Буше, Иван Николишин и Марк Верба. У проигравших голами отличились Марат Хайруллин, Арсений Грицюк, Степан Фальковский, Василий Глотов и Павел Дедунов.

Рид Буше стал третьим хоккеистом в истории КХЛ, который забросил 40 шайб в течение одного сезона. Ранее это смогли сделать Сергей Мозякин и Дмитрий Яшкин. На счету Буше уже 42 шайбы. Омская команда прервала пятиматчевую победную серию петербуржцев.

СКА находится на первом месте в Западной конференции. «Авангард» занимает вторую строчку на Востоке. В следующем матче петербургские хоккеисты сразятся с «Барысом» из Астаны. «Авангард» сыграет с московским «Спартаком».

В ноябре 2023 года хоккеист СКА Иван Зинченко подрался с игроком «Авангарда» Марком Вербой. Петербуржец серьезно пострадал во время потасовки.

Спортсмены Хоккей
06 февраля 2024, 15:24
Футболисту «Спартака» придется выплатить компенсацию кузену за нападение с ножом
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Игрока «Спартака» Квинси Промеса обязали выплатить компенсацию двоюродному брату, на которого он напал с ножом. Об этом сообщило нидерландское издание AD.

Суд еще не установил точную сумму, которую будет необходимо выплатить родственнику спортсмена. По информации издания, адвокат двоюродного брата планировал потребовать компенсацию в размере сотен тысяч евро. Нападающий «Спартака» отрицает обвинения в свой адрес.

«По оценкам юристов Промеса, эта сумма будет в разы меньше. Они сомневаются в травме племянника, которая вызвала некоторые эмоции во время слушаний по делу в ноябре прошлого года», - указали в издании.

По информации RT , суд Амстердама в июне 2023 года приговорил футболиста к 18 месяцам тюрьмы за нападение на кузена с отягчающими обстоятельствами.

Ранее прокуратура Нидерландов запросила для Промеса девять лет тюрьмы за контрабанду кокаина. По версии обвинения, футболист финансировал операцию по ввозу запрещенных веществ в страну.

Спортсмены Суд Спартак
06 февраля 2024, 14:23
Болельщик ткнул пальцем между ягодиц игроку «Севильи» во время матча
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Болельщик «Райо Валекано» ткнул пальцем между ягодиц аргентинского футболиста «Севильи» Лукаса Окампоса во время игры 23-го тура Ла Лиги. Об этом сообщило издание Estadio Deportivo.

Фанат сделал неприличный жест во время первого тайма матча, когда полузащитник собирался вбросить мяч из-за боковой линии. В этот момент сидевший на первом ряду футбольный болельщик засунул палец между его ягодиц. Происходящее попало на видео. Матч, в котором произошла неловкая ситуация, окончился со счетом 2:1 в пользу «Севильи».

Полузащитник осудил болельщика и призвал руководство чемпионата Испании серьезно отнестись к произошедшему.

«Все мы знаем, что может случиться, если такое произойдет в женском футболе», - отметил Окампос.

Футбольный клуб проинформировал Ла Лигу о случившемся и назвал поведение футбольного болельщика недопустимым.

Ранее полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил травму во время игры с «Райо Валекано», сообщил RT. Футболист покинул поле на 29-й минуте матча.

Спортсмены Фанаты Скандалы Футбол Испания

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