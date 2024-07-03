03 июля 2024, 00:40

Стали известны все четвертьфиналисты Евро-2024

РИА «Новости»
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Стали известны четвертьфиналисты чемпионата Европы по футболу 2024 года, которые продолжат бороться за победу. По итогу определились восемь сильнейших сборных, включая команды Турции и Нидерландов.

Последний матч 1/8 финала Евро-2024 состоялся между турецкой и австрийской сборными, в котором турки победили со счетом 2:1. После этого все пары на ¼ финала определились.

В пятницу, 5 июля, на поле встретятся две пары четвертьфиналистов: сборные Испании и Германии, а также Португалии и Франции. Победители потом будут играть в полуфинале.

На следующий день встретятся еще две пары команд. Турция сыграет против Нидерландов, англичане против швейцарцев. Сильнейшим из них потом предоставится возможность побороться за победу во втором полуфинале.

Ранее сообщили, что турецкая сборная впервые с 2008 года сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы. В прошлый раз команда завоевала бронзовую медаль, показав свой лучший результат в истории.

Евро Турция Спортсмены Футбол Европа Нидерланды Чемпионат Европы по футболу — 2024
03 июля 2024, 00:21
Турция впервые за 16 лет вышла в четвертьфинал Евро-2024
РИА «Новости»
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Сборная Турции сразилась с командой Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии. Встреча в Лейпциге завершилась со счетом 2:1 в пользу турок.

В сборной Турции дублем отметился Мерих Демирал (1-я и 59-я минуты). У австрийцев отличился Михаэль Грегорич (66). Все голы в матче забили после угловых.

Таким образом, сборная Турции впервые с 2008 года сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы. Тогда команда по итогам турнира показала свой лучший результат в истории, завоевав бронзовую медаль.

В четвертьфинале турецкие футболисты выйдут на поле с командой Нидерландов. Матч состоится 6 июля в Берлине.

Накануне сборная Португалии обыграла команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. В послематчевой серии пенальти португальцы выиграли со счетом 3:0.

Австрия Турция Футбол Европа
02 июля 2024, 16:46
Приставы списали часть долга по алиментам футболиста Сафонова
РИА «Новости»
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Накопившийся на несколько десятков миллионов рублей долг по алиментам футболиста ПСЖ Матвея Сафонова начал сокращаться благодаря работе судебных приставов. Как сообщил Telegram-канал Baza, бывшая супруга спортсмена получила с его российского счета 250 тысяч рублей.

Источники уточнили, что теперь все российские счета Сафонова подключили к автоматическому списанию всех имеющихся там средств в пользу бывшей супруги футболиста.

Сколько уйдет на погашение долга по алиментам, сказать сложно, так как общая сумма после последнего списания составила 59 миллионов 230 тысяч рублей.

Также бывшие супруги через суд начали делить общую дочь. Сафонов подал иск в суд с просьбой разрешить ему видеться с ребенком на время отпуска. Мать девочки заявила, что не против таких встреч, но только на территории России, без выезда во Францию, где сейчас живет и работает футболист.

Французский клуб подписал контракт с Матвеем Сафоновым в середине июня этого года. За ПСЖ россиянин продолжит выступать до 2029 года.

При этом никакого контракта могло не быть, так как из-за накопленных долгов футболисту запретили выезжать из России. Но на момент заключения соглашения с французским клубом россиянин находился в Белоруссии.

Долги Спортсмены Дети Россия Громкие разводы Франция
02 июля 2024, 15:10
«ВКонтакте» открыл спортивное медиа
«ВКонтакте»
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Объединенные паблики «Спорт Mail.ru» и «Спорт ВКонтакте» превратились в единое медиа «VK Спорт» с новостями и эксклюзивным тематическим контентом. Об этом сообщила пресс-служба холдинга VK.

Пост креативного редактора сообщества занял спортивный журналист и блогер Иван Карпов. Он прославился своими инсайдами в сфере футбола и материалами в ведущих спортивных изданиях России «Чемпионат», «Матч ТВ» и Metaratings.ru. В «VK Спорт» появится его авторская колонка о событиях в российском и зарубежном футболе.

«Я уже давно не работаю на дядю, имею успешные медиаресурсы, которые позволяют мне хорошо зарабатывать. Но когда поступило предложение вписаться в историю со спортивным сообществом VK - сразу решил, что это интересно», - заявил Карпов.

Креативный редактор «VK Спорт» добавил, что у социальной сети огромный потенциал и ресурс для создания и продвижения собственного медиа, которое привлечет большое количество аудитории, неравнодушной к спорту.

«Подписывайтесь на наше сообщество и получайте крутейшую ленту новостей про спорт с футбольным эксклюзивом от Карпа», - подчеркнул он.

В новом паблике появятся не только спортивные новости, но и тематические специальные проекты с уникальным контентом и эксклюзивные инсайды из спортивной отрасли.

Ранее школа авторов VK открыла бесплатный онлайн-курс «Что смешного?» Он предназначен для пользователей, нацеленных на создание вирусного контента и нативном продвижении своих блогов через юмористическое наполнение.

Спортсмены ВКонтакте Журналистика Футбол
02 июля 2024, 01:31
Португалия вышла в четвертьфинал Евро-2024 после победы над Словенией
РИА «Новости»
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Сборная Португалии обыграла команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. Матч прошел во Франкфурте-на-Майне.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время команды также не смогли отличиться, но все же португальские игроки оказались сильнее соперников.

В послематчевой серии пенальти сборная Португалия выиграла со счетом 3:0. При этом нападающий Криштиану Роналду не смог реализовать право пенальти в первом экстра-тайме. Его удар отразил вратарь словенской сборной Ян Облак.

Коллеги Роналду оказались более точными. Португальский вратарь Диогу Кошта отразил три удара соперников, оказавшись первым голкипером в истории, взявшим три удара в послематчевой серии на Евро.

В четвертьфинале португальцы сыграют с французской сборной. Матч пройдет на стадионе в Гамбурге 5 июля. До этого французы обыграли бельгийскую сборную, причем благодаря автоголу защитника Яна Вертонгена.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева расплакалась на выходе с корта после поражения в первом круге Уимблдона.

Евро Германия Спортсмены Футбол Европа Криштиану Роналду Португалия

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