Стали известны все четвертьфиналисты Евро-2024

Последний матч 1/8 финала Евро-2024 состоялся между турецкой и австрийской сборными, в котором турки победили со счетом 2:1. После этого все пары на ¼ финала определились.

В пятницу, 5 июля, на поле встретятся две пары четвертьфиналистов: сборные Испании и Германии, а также Португалии и Франции. Победители потом будут играть в полуфинале.

На следующий день встретятся еще две пары команд. Турция сыграет против Нидерландов, англичане против швейцарцев. Сильнейшим из них потом предоставится возможность побороться за победу во втором полуфинале.

Ранее сообщили, что турецкая сборная впервые с 2008 года сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы. В прошлый раз команда завоевала бронзовую медаль, показав свой лучший результат в истории.