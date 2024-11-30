30 ноября 2024, 21:24

Стали известны результаты жеребьевки Кубка России по футболу

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Появились результаты жеребьевки полуфинала Кубка России по футболу «Путь РПЛ». Их опубликовали на официальном сайте Российского футбольного союза. Также стали известны матчи второго этапа четвертьфинала «Пути регионов».

В 1/2 финала «Пути РПЛ» петербургский «Зенит» сразится с «Ростовом», а московский ЦСКА встретится со столичным «Динамо». Первые матчи состоятся 11–13 марта, в ответные - спустя месяц.

Во втором этапе четвертьфинала «Пути регионов» матчи пройдут в те же дни. Московский «Спартак» сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном», «Краснодар» на своем поле проведет игру с «Ахматом», столичный «Локомотив» сразится с махачкалинским «Динамо», а «Урал» в Екатеринбурге проведет игру с казанским «Рубином».

Жеребьевку провела замгенсека РФС Ирина Посиренина, также в церемонии приняли участие тренеры Сергей Юран и Дмитрий Парфенов.

Ранее стало известно, что сборной Буркина-Фасо запретили сыграть товарищеский матч с командой из России. Такое распоряжение сделало руководство ФИФА, пригрозив «карательными мерами».

Урал ЦСКА Спортсмены Краснодар Спартак Футбол Россия Екатеринбург
29 ноября 2024, 15:36
Самарский губернатор пообещал подать заявление о работе агентов в футболе 2 декабря
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал 2 декабря подать заявление в правоохранительные органы о работе агентских групп в российском футболе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В понедельник на оперативке об этом подробно расскажу, передам заявление», - добавил он.

Накануне губернатор сообщил, что передал в правоохранительные органы информацию о коррупции в футбольной сфере, но отказался разглашать какие-либо подробности в интересах следствия.

Ранее Федорищев заявил, что клуб «Крылья Советов» из Самары должен 36 миллионов рублей некоей ОПГ, образовавшейся в судейском корпусе Российской Премьер-лиги, и этот случай не единичный. Это высказывание губернатора вызвало большой общественный резонанс.

Коррупция Российская Премьер-Лига Футбол
28 ноября 2024, 19:45
Футболистам из Африки запретили играть с Россией
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Руководство ФИФА запретило сборной Буркина-Фасо проводить товарищескую игру с российской командой, рассказал корреспонденту Sport24 глава отдела связи с общественностью Федерации футбола африканской страны Кадер Траоре. По его словам, за нарушение запрета пригрозили санкциями.

«Со слов генерального секретаря нашей Федерации, сейчас сложно играть матчи со сборной России. Все потому, что ФИФА за эту игру примет карательные меры в адрес ФФБ», - объяснил Траоре.

В текущем году футболисты под руководством Валерия Карпина одержали пять побед, забив 26 мячей и не пропустив ни одного. В ноябре сборная обыграла команду Сирии.

Спортсмены Африка Сборная России по футболу
26 ноября 2024, 22:09
Президент РПЛ отреагировал на обвинения в коррупции среди судей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заверил, что лига максимально серьезно отнесется к заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции среди футбольных судей. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале РПЛ.

Федорищев ранее на заседании Госсовета по развитию физической культуры и спорта заявил, что клубы Российской премьер-лиги платят откаты судьям , чтобы их не засуживали. По его словам, за последнее время местный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 миллионов рублей ОПГ, которая появилась в судейском корпусе РПЛ.

В ответ на это заявление Алаев сказал, что Российская премьер-лига, как никто другой, заинтересована в изучении сведений о коррупции, имеющихся у губернатора, потому что случаи взяточничества напрямую влияют на качество работы самой лиги и сказываются на репутации всего футбола.

«Вместе с тем Лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности. <…> На протяжении последней пары лет мы последовательно выступаем за прозрачность работы судейского корпуса и его информационную открытость», - подытожил президент РПЛ.

Футбольный судья Игорь Федотов в разговоре с 360.ru заявил, что слова Федорищева можно будет считать дискредитацией судейского корпуса, если тот не предоставит никаких доказательств.

Коррупция Российская Премьер-Лига Футбол
26 ноября 2024, 20:07
Биатлониста Евгения Устюгова лишили двух медалей ОИ-2010 в Ванкувере
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российского биатлониста Евгения Устюгова лишили золотой и бронзовой медалей Олимпиады 2010 года. Решение приняли из-за якобы нарушения антидопинговых правил в Ванкувере, сообщил сайт независимого органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Евгений Устюгов подавал апелляционное заявление, но его отклонили. В так называемом биологическом паспорте выявили некие «аномалии». Специалисты антидопингового отдела вместе с коллегами из апелляционного отдела отметили, что вынесенное ранее решение абсолютно правомерно.

За нарушение правил биатлониста дисквалифицировали на четыре года. Все его результаты в период с 2010 года и до завершения карьеры (конец сезона 2013/2014 года) аннулировали.

Спортсмены Награды Россия Биатлон

Новости по теме