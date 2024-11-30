Стали известны результаты жеребьевки Кубка России по футболу
Появились результаты жеребьевки полуфинала Кубка России по футболу «Путь РПЛ». Их опубликовали на официальном сайте Российского футбольного союза. Также стали известны матчи второго этапа четвертьфинала «Пути регионов».
В 1/2 финала «Пути РПЛ» петербургский «Зенит» сразится с «Ростовом», а московский ЦСКА встретится со столичным «Динамо». Первые матчи состоятся 11–13 марта, в ответные - спустя месяц.
Во втором этапе четвертьфинала «Пути регионов» матчи пройдут в те же дни. Московский «Спартак» сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном», «Краснодар» на своем поле проведет игру с «Ахматом», столичный «Локомотив» сразится с махачкалинским «Динамо», а «Урал» в Екатеринбурге проведет игру с казанским «Рубином».
Жеребьевку провела замгенсека РФС Ирина Посиренина, также в церемонии приняли участие тренеры Сергей Юран и Дмитрий Парфенов.
Ранее стало известно, что сборной Буркина-Фасо запретили сыграть товарищеский матч с командой из России. Такое распоряжение сделало руководство ФИФА, пригрозив «карательными мерами».