Стали известны полуфинальные пары на ЧМ по хоккею

Первый день основной программы Петербургского международного экономического форума по традиции откроет забег по историческому центру Санкт-Петербурга. Он состоится 6 июня.

В 2024 году девизом для масштабного бегового события выбрали фразу «Навстречу Играм дружбы». Участникам ПМЭФ и жителям города предстоит преодолеть дистанцию в пять километров.

Забег начнется в 06:30 у Исаакиевского собора. Выбранное для старта время позволит увидеть красоту Петербурга в уникальной обстановке без потока машин.

Организаторами самого массового события Спортивных игр ПМЭФ выступят фонд «Росконгресс» и «Лига Героев» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Зарегистрироваться на забег можно в Личном кабинете.

Участие в церемонии открытия забега примет президент Международной ассоциации бокса и идейный вдохновитель проекта «Всемирные игры дружбы» Умар Кремлев. Он также сам выйдет на старт.

«Бег - самый демократичный вид физической активности. Забеги объединяют политиков, бизнесменов, спортсменов - людей из самых разных сфер», - сказал Кремлев.

Он напомнил, что одна из миссий Всемирных игр дружбы заключается в возрождении объединяющей силы спорта на глобальных соревнованиях. Кремлев добавил, что забегом на ПМЭФ откроют серию беговых событий в поддержку Игр дружбы. В дальнейшем они пройдут во многих странах мира.

Разминку для участников забега проведет двукратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, амбассадор Игр дружбы Роман Власов.

Победителей и призеров будут определять как среди жителей города, так и участников ПМЭФ-2024. Подведут итоги забега и в корпоративном зачете. Ожидается, что одной из самых многочисленных будет команда «Авито» и Kismet - в ее заявке более 50 человек.

Среди участников забега - команда Специальной Олимпиады России. Поддержку ей оказывает бренд высокотехнологичного топлива G-Drive.

Экскурсионный формат соревнований, организованный при поддержке «Уралхим Run Factory», доступен для участников форума второй год подряд. В него включили познавательные истории о знаковых объектах на дистанции.

Спортивные игры ПМЭФ объединят более 20 мероприятий по 18 видам спорта. Ознакомиться с их программой Игр можно на сайте , а следить за новостями о спортивных мероприятиях форума - в Telegram.