24 мая 2024, 07:52

Стали известны полуфинальные пары на ЧМ по хоккею

РИА «Новости»
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Сборная Канады сыграет с командой Швейцарии в полуфинале чемпионата мира по хоккею, а за другую путевку в финал поспорят команды Чехии и Швеции. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Мировое первенство проходит в Чехии, в четверг завершились матчи четвертьфинального раунда. Швейцария обыграла команду Германии (3:1), Канада переиграла Словакию (6:3), Швеция оказалась сильнее Финляндии (2:1), а хозяева турнира чехи победили США (1:0).

Состав пар в полуфинале турнира определился по посеву команд, который основан на занятых ими местах по результатам групповой стадии.

Полуфинальные матчи запланированы на субботу, 25 мая. Сборные Канады и Швейцарии начнут матч в 19:20, а перед ними встретятся Чехия и Швеция.

Сборные России и Белоруссии не принимают участие в соревнованиях под эгидой IIHF из-за ситуации на Украине.

Хоккей
23 мая 2024, 21:51
Открылась регистрация на забег «Навстречу Играм дружбы» в рамках ПМЭФ-2024
РИА «Новости»
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Первый день основной программы Петербургского международного экономического форума по традиции откроет забег по историческому центру Санкт-Петербурга. Он состоится 6 июня.

В 2024 году девизом для масштабного бегового события выбрали фразу «Навстречу Играм дружбы». Участникам ПМЭФ и жителям города предстоит преодолеть дистанцию в пять километров.

Забег начнется в 06:30 у Исаакиевского собора. Выбранное для старта время позволит увидеть красоту Петербурга в уникальной обстановке без потока машин.

Организаторами самого массового события Спортивных игр ПМЭФ выступят фонд «Росконгресс» и «Лига Героев» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Зарегистрироваться на забег можно в Личном кабинете.

Участие в церемонии открытия забега примет президент Международной ассоциации бокса и идейный вдохновитель проекта «Всемирные игры дружбы» Умар Кремлев. Он также сам выйдет на старт.

«Бег - самый демократичный вид физической активности. Забеги объединяют политиков, бизнесменов, спортсменов - людей из самых разных сфер», - сказал Кремлев.

Он напомнил, что одна из миссий Всемирных игр дружбы заключается в возрождении объединяющей силы спорта на глобальных соревнованиях. Кремлев добавил, что забегом на ПМЭФ откроют серию беговых событий в поддержку Игр дружбы. В дальнейшем они пройдут во многих странах мира.

Разминку для участников забега проведет двукратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, амбассадор Игр дружбы Роман Власов.

Победителей и призеров будут определять как среди жителей города, так и участников ПМЭФ-2024. Подведут итоги забега и в корпоративном зачете. Ожидается, что одной из самых многочисленных будет команда «Авито» и Kismet - в ее заявке более 50 человек.

Среди участников забега - команда Специальной Олимпиады России. Поддержку ей оказывает бренд высокотехнологичного топлива G-Drive.

Экскурсионный формат соревнований, организованный при поддержке «Уралхим Run Factory», доступен для участников форума второй год подряд. В него включили познавательные истории о знаковых объектах на дистанции.

Спортивные игры ПМЭФ объединят более 20 мероприятий по 18 видам спорта. Ознакомиться с их программой Игр можно на сайте , а следить за новостями о спортивных мероприятиях форума - в Telegram.

Санкт-Петербург Спортсмены Россия ПМЭФ-2024
23 мая 2024, 12:02
Магадан признали беговой столицей России
Unsplash
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Итоги полумарафона «ЗаБег.РФ» подвели в России. Лучшие результаты показали участники из Магадана, которые суммарно преодолели 3 811 километров, обеспечив своему региону победу в общекомандном зачете.

«Магадан шел к званию Беговой столицы уже четыре года, каждый раз им совсем немного не хватало до первого места. Наконец, победа! Поздравляем участников, организаторов, волонтеров, пейсмейкеров и всех, кто принимал участие в забеге», - отметила руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» Ксения Шойгу.

Регион получит переходящий Кубок, на котором выгравированы победители прежних лет. Награду вручат на Петербургском международном экономическом форуме.

«Хочу сказать огромное спасибо оргкомитету „ЗаБег.РФ“, который каждый год делает такие мероприятия. Нашим магаданским организаторам, волонтерам, медикам, МЧС, Правительству Магаданской области - всем, кто принимал участие, огромное спасибо», - сказал заместитель председателя Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.

В этом году «ЗаБег.РФ» проходил во всех регионах России, и еще в 15 странах мира под названием One Run.

Второе место в зачете занял Нижний Новгород, а третье - Липецк.

Спортсмены
23 мая 2024, 07:10
Российский футболист стал победителем Лиги Европы
РИА «Новости»
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Итальянская «Аталанта» стала победителем Лиги Европы. В финале турнира клуб из Бергамо обыграл немецкий «Байер» со счетом 3:0.

Решающая игра состоялась в Дублине. В составе победителей тремя забитыми мячами отметился Адемола Лукман. Миранчук вошел в заявку на игру, но провел ее на скамейке запасных.

Миранчук стал первым россиянином с 2016 года, который одержал победу в еврокубковом турнире, тогда хавбек Денис Черышев выиграл Лигу чемпионов вместе с мадридским «Реалом».

«Аталанта» прервала серию «Байера» без поражений из 51 матча подряд во всех турнирах. В последний раз леверкузенский клуб уступал еще в мае 2023 года во встрече с «Бохумом» (0:3).

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провел за «Аталанту» 40 матчей, забил четыре мяча и отдал 12 результативных передач.

Футбол
22 мая 2024, 23:29
Суперфинал «Кубка Победы» по боксу пройдет на ПМЭФ
РИА «Новости»
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На Петербургском международном экономическом форуме пройдет суперфинал турнира «Кубок Победы» по боксу. Соревнование состоится 6 июня.

В турнире примут участие восемь команд со всей страны: «Москва», «Ленинград» (Санкт-Петербург и Северо-Западный федеральный округ), «Тула» (Центральный ФО), «Кама» (Приволжский ФО), «Сталинград» (Южный ФО), «Кавказ» (Северо-Кавказский ФО), «Урал» (Уральский ФО) и «Сибирь» (Сибирский и Дальневосточный ФО).

За каждую из команд выступят сильнейшие боксеры России - их имена определятся в конце мая по итогам полуфиналов в Оренбурге. Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко напомнила, что история турнира на ПМЭФ началась в 2022 году.

«Этот флагманский турнир стал настоящим символом силы духа и данью памяти подвигу наших предков. А Форум по традиции предоставляет нам возможность встретиться с единомышленниками, обсудить новые подходы, идеи и инструменты развития спортивного сообщества», - подчеркнула она.

Кроме того, на форуме можно будет встретить звезд мирового бокса: Александра Поветкина, Николая Валуева, Дениса Лебедева и других.

Санкт-Петербург Бокс Россия ПМЭФ-2024

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