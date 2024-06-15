15 июня 2024, 15:18

Стали известны имена россиян, допущенных к Олимпиаде

Global Look Press
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Первые14 российских спортсменов получили допуск к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Они будут выступать в нейтральном статусе, сообщил Международный олимпийский комитет.

В шоссейном велоспорте будут участвовать Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов. В прыжках на батуте - Анжела Бладцева.

К соревнованиям по борьбе на Олимпийских играх допустили Начына Монгуша, Шамиля Мамедова, Арслана Багаева, Абдулла Курбанова, Алана Остаева, Магомеда Муртазалиева, Наталью Малышеву, Веронику Чумикову, Алину Касабиеву, Елизавету Петлякову. Кандидатуры российских спортсменов рассматривала специальная комиссия. Список будет обновляться, указали в МОК.

Ранее пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпиаде. О планах участвовать в Играх спортсменка сообщила после своего выступления на чемпионате России.

Ранее Национальный олимпийский комитет Украины написал обращение к МОК с требованием отстранить от Олимпийских игр в Париже российских атлеток Динару Кудаеву, Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву. Причиной такого заявления стала публикация Кудаевой в соцсети о погибшем в ходе специальной военной операции отце. Комитет стал отслеживать страницы российских олимпийцев в соцсетях.

Спортсмены Париж Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
15 июня 2024, 12:25
«Особый вызов». Чемпионат России по стрельбе из карабина пройдет в уникальных условиях
Телеканал «360»
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На Кавказе проходит самый масштабный в истории России чемпионат по практической стрельбе из карабина. Более 150 участников собрались в селении Лескен, чтобы побороться за звание чемпиона. Соревнования посетил корреспондент 360.ru.

Впервые за всю историю турнир проводят в Северной Осетии. Председатель совета Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга Алан Алборов рассказал, что эта территория уникальна: нет специальных построек, все встроено в природный ландшафт.

«Это особый вызов для стрелков высочайшего уровня, которые соберутся на чемпионате России. Им придется столкнуться с тем, чего они никогда не видели на обычных стрельбищах», - заявил Алборов.

Всего для спортсменов подготовили 16 упражнений. Соревнования проходят в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Через неделю, 22 и 23 июня, в Химках пройдут Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей F-2D. Их посвятят памяти Валентина Глушко - советскому инженеру и ученому в области ракетно-космической техники.

Санкт-Петербург Спортсмены Стрельба Россия История
15 июня 2024, 02:31
Сборная Германия разгромила шотландцев на матче открытия Евро-2024
Freepik
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Немецкая сборная с большим отрывом обыграла шотландскую команду в матче открытия чемпионата Европы по футболу. Встреча закончилась счетом 5:1 в пользу Германии.

Голы забили футболисты Джамал Мусиала, Кай Хавертц, Флориан Виртц, Эмре Джан и Никлас Фюллькруг. В конце игры защитник сборной Германии Антонио Рюдигер срезал мяч в свои же ворота.

Шотландская команда играла в меньшинстве с 44-й минуты. Защитнику Райану Портеусу показали прямую красную карточку из-за фола на Илкае Гюндогане.

Во втором туре немцы сыграют с венграми. Шотландцы встретятся со швейцарской командой. Обе игры пройдут 19 июня.

Ранее немецкий полузащитник Тони Кроос заявил, что уйдет из ФК «Реал» в конце сезона. Он отметил, что на этом завершит свою карьеру.

Германия Спортсмены Футбол Европа Чемпионат Европы по футболу — 2024
15 июня 2024, 01:20
Украинцы пожаловались на вывешенный на Евро-2024 российский флаг с надписью «Белгород»
РИА «Новости»
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Российский триколор с надписью «Белгород» вывесили болельщики на чемпионате Европы по футболу на матче между Германией и Шотландией, который прошел 14 июня. Фотография попала в Сеть и возмутила украинский сектор интернета.

На фото видно, что флаг России висит перед трибуной. На нем крупными буквами написано «Белгород». Ранее в Сети опубликовали фотографию, на которой болельщики вывешивают на трибуну российский триколор. В украинских пабликах фото набирают сотни отрицательных реакций, но есть и те, кто приветствует такой расклад.

Чемпионат Европы по футболу стартовал 14 июня в Германии. Украинская сборная с трудом смогла пробиться на соревнования такого уровня.

Германия Фото Интернет Футбол Европа Россия
14 июня 2024, 19:22
Вратарь «Краснодара» и сборной России Сафонов перешел в ПСЖ
РИА «Новости»
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Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о переходе российского вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Информацию опубликовали на официальном сайте парижан.

Контракт 25-летнего россиянина с парижским клубом рассчитан до 2029 года. Сафонов проведет в «Пари Сен-Жермен» пять сезонов.

Футболист заявил, что рад присоединиться к ПСЖ и считает его одним из величайших клубов.

«Я уже с нетерпением жду возможности встретиться с моими новыми товарищами по команде», - сказал Сафонов.

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов отмечал, что в Европе повышается спрос на российских вратарей. В последнем сезоне Сафонов показал свои лучшие навыки, поэтому и привлек внимание «Пари Сен-Жермен».

Ранее Сафонову запретили покидать страну из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. Его переход во французский футбольный клуб был под угрозой срыва.

Краснодар Футбол Европа Россия

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