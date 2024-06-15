Стали известны имена россиян, допущенных к Олимпиаде
Первые14 российских спортсменов получили допуск к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Они будут выступать в нейтральном статусе, сообщил Международный олимпийский комитет.
В шоссейном велоспорте будут участвовать Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов. В прыжках на батуте - Анжела Бладцева.
К соревнованиям по борьбе на Олимпийских играх допустили Начына Монгуша, Шамиля Мамедова, Арслана Багаева, Абдулла Курбанова, Алана Остаева, Магомеда Муртазалиева, Наталью Малышеву, Веронику Чумикову, Алину Касабиеву, Елизавету Петлякову. Кандидатуры российских спортсменов рассматривала специальная комиссия. Список будет обновляться, указали в МОК.
Ранее пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпиаде. О планах участвовать в Играх спортсменка сообщила после своего выступления на чемпионате России.
Ранее Национальный олимпийский комитет Украины написал обращение к МОК с требованием отстранить от Олимпийских игр в Париже российских атлеток Динару Кудаеву, Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву. Причиной такого заявления стала публикация Кудаевой в соцсети о погибшем в ходе специальной военной операции отце. Комитет стал отслеживать страницы российских олимпийцев в соцсетях.