Стали известны детали возможного перехода Кругового из «Зенита» в ЦСКА

Срок контракта составит пять лет, но переход будет не в рамках трансфера. Договор должны подписать таким образом, чтобы в другой клуб игрок перешел летом, когда станет свободным агентом.

«„Динамо“ тоже ведет переговоры, но вариант с ЦСКА сейчас для Кругового в приоритете», - написал автор статьи.

По его словам, давно не было такого, чтобы игроков уводил не «Зенит», а другие футбольные клубы.

В ноябре прошлого года стало известно, что Данил Круговой не продлил контракт с «Зенитом». Его не устроили предложенные клубом условия. «Мы будем встречаться зимой и разговаривать», - сказал тогда футболист.