Стала известна зарплата Головина в «Монако» и Кузяева в «Гавре»

Российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину платят 300 тысяч евро в месяц. Список зарплат футболистов из французской Лиги 1 появился в распоряжении издания L ’ Equipe.

Журналисты уточнили, что самая большая зарплата в «Монако» - 600 тысяч евро в месяц - только у капитана команды Виссама Бена Йеддера. Партнер полузащитника по нацсборной Далер Кузяев из «Гавра» зарабатывает 80 тысяч евро. Он - второй в списке самых высокооплачиваемых игроков своей команды. Он уступает только Мохамеду Байо, которому платят 105 тысяч евро.

В первую десятку самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1 вошли игроки «Пари Сен-Жермен», а возглавил рейтинг лидер столичной команды Килиан Мбаппе с ежемесячной зарплатой в шесть миллионов евро. На втором месте разместились Усман Дембеле и Маркиньос, их месячные доходы составляют 1,120 миллиона евро.

Наставник ПСЖ Луис Энрике с зарплатой около 924 тысяч евро стал самым высокооплачиваемым тренером французского чемпионата. За ним - тренер «Монако» Адольф Хюттер, который зарабатывает 250 тысяч евро.

Недавно футболист Александр Головин заявил о тоске по родине. Он признался, что ему не хватает русского менталитета в людях и пельменей.