Стала известна зарплата главного тренера СКА Ротенберга

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Журналист заявил, что 42-летний Ротенберг с сезона-2023/2024 зарабатывает 50 миллионов рублей в год.

Тренер возглавил СКА в январе 2022 года, сменив на этом посту Валерия Брагина. В сезоне-2022/23 хоккейный клуб добрался до финала Западной конференции, где уступил ЦСКА, сообщи сайт kp.ru.

Ранее стало известно, что впервые за шесть лет СКА проиграл «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:4.

В Континентальной хоккейной лиге рассказали о месте проведения Матча звезд 2023 года. Площадкой выбрали новый стадион в Санкт-Петербурге.