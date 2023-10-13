США добились включения в Олимпиаду-2028 национальных видов спорта

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Глава МОК добавил, что популярность крикета в последние годы выросла по всему миру, поэтому это дополнительная возможность расширения олимпийского движения.

В феврале прошлого года МОК включил в предварительную программу летних Игр 2028 года 28 видов спорта, по которым атлеты со всего мира станут соревноваться.

Открытие Олимпийских игр в Лос-Анджелесе пройдет 14 июля 2028 года. Соревнования продлятся до 30 июля.

Ранее Томас Бах заявил, что в Играх 2024 года в Париже смогут принять участие российские спортсмены , не связанные с национальным олимпийским комитетом, чью работу приостановили на неопределенный срок. Он подчеркнул, что атлеты сохранили возможность выступления в нейтральном статусе, если они подтвердят полное отсутствие связи с Россией.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал инициативу организаторов летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе по включению в программу пяти новых видов спорта. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил президент МОК Томас Бах.

Он пояснил, что речь идет о соревнованиях по флаг-футболу, крикету, лакроссу, сквошу, а также бейсболу/софтболу.

«Эти пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре. Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всем мире», - заявил Бах.