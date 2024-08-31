Спортсмены из России завоевали шесть медалей Паралимпиады

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Первое золото России принес пловец Андрей Калина. Он показал лучший результат в заплыве на дистанции 100 метров брассом в категории SB8 для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Пловец Владимир Сотников завоевал серебро, выступив на дистанции 100 метров на спине в категории S13 для людей с нарушением зрения.

Три бронзовые медали тоже достались пловцам. Виктория Ищиулова вошла в тройку лучших на 100 метров брассом в классе SB8 среди участников с нарушением координации, Дарья Лукьяненко - на дистанции 400 метров вольным стилем в классе S11 с нарушением зрения, Кирилл Пульвер - на 100 метров вольным стилем в классе S5 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Четвертую бронзу взял легкоатлет Андрей Вдовин. Он преодолел 100 метров в классе T37 среди паралимпийцев с нарушением координации.

Ранее тренер Вячеслав Ленский заявил, что для пловца Пульвера это выступление стало вторым международным в карьере. Он остался доволен результатом подопечного.