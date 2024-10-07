07 октября 2024, 20:40

Спортсменка из России погибла во время триатлона в Испании

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Спортсменка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова участвовала в соревнованиях по триатлону Ironman в Барселоне и утонула. Об этом РИА «Новости» рассказала сестра погибшей Наталья.

Соревнования Ironman в Барселоне состоялись в минувшее воскресенье, 6 октября.

«Елена Смирнова утонула на соревнованиях Ironman в Барселоне», - уточнила собеседница агентства.

Ironman считают одними из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. Каждая гонка серии состоит из трех этапов, проводимых без перерыва. Их устраивают в следующем порядке: заплыв на 3,86 километра, заезд на велосипеде по шоссе на 180 километров и марафонский забег на 42,195 километра.

Ранее на горе Дхаулагири в Непале обнаружили тело российской альпинистки Надежды Оленевой.

Спортсменка сорвалась в расселину во время восхождения на гору Дхаулагири высотой 8167 метров. В 2022 году Оленева выиграла чемпионат России по альпинизму.

Спортсмены Барселона Россия
07 октября 2024, 09:00
Россияне стали чаще покупать товары для занятий карате
РИА «Новости»
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Клиенты маркетплейса Wildberries заинтересовались восточным боевым искусством карате. Спрос на товары данной категории за первые девять месяцев этого года вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом покупателей не отпугнули цены, прибавились сразу 11%. Аналитики маркетплейса провели собственное исследование, приуроченное ко Всемирному дню карате, который наступил в понедельник, 7 октября.

Самым большим спросом среди любителей карате пользуются кимоно, пояса и перчатки. Эти товары составили главную тройку рейтинга по объему продаж. Следующими по популярности стали средства защиты и тренировочные снаряды.

Продажи товаров для каратистов начали расти в сентябре, когда ученики спортивных школ и секций вернулись на занятия. Пик продаж приходится на декабрь, когда родные и друзья спортсменов покупают подарки к Новому году и пользуются предпраздничными распродажами.

После объем проданных товаров для карате возвращается к своему обычному уровню, незначительно снижаясь на время летних каникул.

Лидером по объему покупок товаров для занятий карате по итогам прошлого года стала Московская область, которая обошла Москву, Краснодарский край, Ростовскую и Свердловскую области, Санкт-Петербург и другие регионы.

По доле проданной продукции для каратистов от общего объема всех проданных на маркетплейсе товаров стали Хабаровский край, Астраханская область, Приморский край, Липецкая и Тюменская области. Поэтому самый большой интерес к боевому искусству проявили жители Дальнего Востока, Урала и Сибири.

В начале октября трое спортсменов из Воскресенска стали победителями и призерами турнира по карате «Петербургская осень». В трех категориях они завоевали две золотые и одну бронзовую медали , обойдя 1300 участников из 40 регионов России и 30 стран.

Спортсмены Россия Маркетплейсы Покупки
06 октября 2024, 14:12
Легенду отечественного хоккея Михайлова поздравили с 80-летним юбилеем
РИА «Новости»
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Двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею Борису Михайлову исполнилось 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного ЦСКА.

Свой путь в хоккее спортсмен начал в 1960-х годах в саратовском «Кристалле», а затем перешел в московский «Локомотив». Большую часть карьеры Михайлов провел в ЦСКА - с 1967 по 1980 годы. Именно в его составе он стал 11-кратным чемпионом СССР.

«С появлением Михайлова на льду трибуны начинали реветь, потому что знали, если нападающий в игре - матч завершится победой», - отметили в клубе.

За 572 матча в чемпионате СССР легенда отечественного хоккея забросил рекордные 428 шайб и сделал 224 результативные передачи. Среди советских хоккеистов Михайлов заработал наибольшее количество очков: 652.

После завершения спортивной карьеры он работал тренером. Именно под руководством легендарного хоккеиста российская сборная впервые завоевала золотые медали чемпионата мира 1993 года и заняла второе место в 2002 году.

Президент Владимир Путин наградил Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду вручили за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

ЦСКА Спортсмены Хоккей
29 сентября 2024, 12:03
Победитель турнира UFC в Париже обругал Макрона за глобалистскую программу
Global Look Press
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Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Ренато Мойкано, одержавший победу на турнире UFC Fight Night 243 в Париже, нецензурно оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мойкано подверг жесткой критике французского лидера, назвав его глобалистом, который «пытается протолкнуть политическую и коррумпированную программу».

Поединок между Мойкано и представляющим Францию Бенуа Сен-Дени состоялся 28 сентября. Бразилец одержал победу техническим нокаутом: после второго раунда врачи не позволили Сен-Дени продолжить бой из-за серьезных травм.

Ранее Макрон по ошибке прорекламировал российский Telegram-канал с мемами о себе и своей семье. Авторы ресурса шутили об ориентации французского лидера и половой принадлежности его жены.

UFC Эммануэль Макрон
26 сентября 2024, 19:31
Фигуристка Парсегова до сих пор не погасила долг перед «Ангелами Плющенко»
РИА «Новости»
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Семья Парсеговых до сих пор не погасила долг перед академией «Ангелы Плющенко». Об этом продюсер Яна Рудковская сообщила в своем Telegram-канале.

«Ни на расчетный счет Академии, ни в кассу Академии деньги на данный момент не поступили, хотя прошло уже больше двух недель», - написала она.

Рудковская напомнила, что если средства будут получены, то их направят на благотворительность, как и обещал ранее ее супруг и основатель академии Евгений Плющенко.

В первых числах сентября Никулинский районный суд Москвы обязал Парсеговых выплатить около 1,9 миллиона рублей по гражданскому делу от «Ангелов Плющенко» за уход спортсменки.

Академия фигурного катания обратилась с иском в суд после того, как Парсегова ушла в группу Этери Тутберидзе.

«Ангелы Плющенко» озвучили требование взыскать деньги, затраченные на подготовку спортсменки

Долги Благотворительность Фигурное катание Суд Евгений Плющенко Яна Рудковская Этери Тутберидзе Москва

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