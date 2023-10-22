«Спартак» вышел на первое место в КХЛ

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Московская хоккейная команда «Спартак» обыграла владивостокский «Адмирал» со счетом 4:3 и оказалась на первой строчке в таблице КХЛ. Соревнования состоялись на выездном матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба «Спартака».

Теперь на счету команды 32 очка по итогам 22 матчей. Следом идет «Металлург» с результатом 31 балл.

Шайбы во время матча забросили Николай Голдобин (14-я минута), Егор Филин (17), Александр Пашин (47) и Шэйн Принс (49). Из команды «Адмирала» отличились хоккеисты Александр Горшков (7), Александр Шевченко (8) и Джованни Фьоре (38).

Ранее НХЛ подтвердила сделку по продаже «Оттава Сенаторз» канадскому бизнесмену Майклу Андлауэру. Ее закрыли 21 сентября. В июне предприниматель оставил за собой 90% акций и операционный контроль над «Оттавой». Остальными 10% владеют дочери Юджина Мельника, которые унаследовали клуб.

«Выходим на первое место в КХЛ!» - написали в Telegram-канале клуба.