«Спартак» потерпел шестое поражение подряд, проиграв «Металлургу»

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Поражение «красно-белых» стало шестым подряд в КХЛ. Столичный клуб по итогам игры расположился на четвертой строчке турнирной таблицы Западной конференции. «Металлург» лидирует на Востоке.

У «сталеваров» отличились нападающие Никита Михайлис, Данила Юров, Денис Зернов, Даниил Вовченко.

«Обыграл, разыграл, отпраздновал», - комментировали игру в ХК «Металлург».

У хозяев шайбы в ворота противника забросили нападающие Николай Голдобин и Максим Цыплаков. Хоккеист «Спартака» Александр Беляев, подводя итоги непростой серии игр, отметил, что пока сложно сказать, что именно не так. Фрагмент интервью опубликовали в Telegram-канале клуба.

«Просто надо работать, выходить и отдаваться полностью в каждой игре. Я думаю, фортуна улыбнется», - сказал Беляев.

Спортсмен также обратился к болельщикам и попросил их не переставать верить в команду.

«Вы наша поддержка, дополнительный игрок. Мы выкарабкаемся все вместе», - заключил он.

Ранее «Спартак» потерпел поражение от петербургского СКА в матче КХЛ. Игра закончилась счетом 2:5. Нападающий «красно-белых» Илья Ковальчук назвал поражение справедливым.