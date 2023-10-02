«Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку после проигрыша «Крыльям Советов»

Чимаев опубликовал в соцсети снимок с черным Gelandewagen. Непобежденный боец UFC попозировал на фоне внедорожника с поднятыми вверх большими пальцами.
Спортсмен чеченского происхождения провел бой с американцем Камару Усманом 21 октября. Встреча на турнире UFC продлилась три раунда и завершилась победой Чимаева по судейскому решению.
Теперь на счету бойца 13 поединков в смешанных единоборствах, из них семь - в промоушене. Во всех боях спортсмен стал победителем.
Перед схваткой с Усманом Чимаев дал интервью в подкасте Full Send MMA. Боец рассказал, что Кадыров уже подарил ему три автомобиля Mercedes.
После поединка в Абу-Даби спортсмен обратился к главе Чечни. Чимаев попросил Кадырова разрешить ему сражаться за Палестину.
*Instagram - соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
По информации источника, причиной смерти спортсмена стала сердечная недостаточность. Последние годы он передвигался, опираясь на клюшку, часто жаловался на низкое давление и боли в ногах.
Тело Суханова в его квартире обнаружили близкий друг спортсмена Евгений Грибко.
Хоккеист завершил профессиональную карьеру в 1997 году. С 2012 по 2014 год он выступал в составе любительских команд, после чего тренировал клуб «Русичи» из Российской товарищеской лиги.
Вместе с «Динамо» Суханов дважды стал чемпионом Кубка Молодежной хоккейной лиги в 1996 и 1997 годах.
В августе стало известно о смерти известного хоккеиста Родиона Амирова в возрасте 21 года. Причиной кончины стала опухоль головного мозга. После обнаружения заболевания спортсмен проходил лечение в немецкой клинике.
Решение об отстранении спортсменов приняли по результатам доклада технического делегата гонки Джо Бауэра.
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