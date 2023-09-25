«Спартак» отреагировал на видео с футболистом Промесом из отдела полиции в Москве

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По словам главы пресс-службы столичной команды Дмитрия Зеленова, у футболиста нет никаких проблем с российской полицией и никаких противоправных действий Промес не совершал.

«Он находится в расположении команды и готовится к матчу с „Крыльями“. Видео, о котором идет речь, годичной давности - тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами», - рассказал Зеленов журналистам.

Летом этого года в Амстердаме Квинси Промеса приговорили к шести месяцам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата. Само происшествие было в 2020 году. По версии следствия, футболист поссорился с родственником и ударил его ножом.

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