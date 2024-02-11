«Спартак» одержал победу над сборной мира в финале Кубка легенд

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин смог побить один из рекордов канадского нападающего Уэйна Гретцки, забросив 57-ю по счету шайбу в ворота без голкипера. Об этом сообщил сайт Национальной хоккейной лиги.

Овечкин забил шайбу в ворота противника в матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинс», в котором «столичные» разгромили соперника со счетом 3:0. Для Овечкина гол в пустые ворота стал 57-м таким по счету. По числу заброшенных шайб он побил рекорд Гретцки, который поражал пустые ворота 56 раз.

Российский спортсмен также уменьшил отставание от канадца в гонке снайперов НХЛ до 60 голов. Всего за свою карьеру в НХЛ Овечкин забил 834 шайбы.

Ранее хоккеист забил гол в матче с «Флорида Пантерз» в Санрайзе. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» потерпели поражение шестой раз подряд, игра прошла со счетом 4:2. Перед этим столичная команда состязалась с «Монреалем». Матч завершился со счетом 2:5.

Во время встречи отличились хоккеисты «Монреаля Канадиенс» Ник Сузуки, Юрай Слафковски и Майкл Пеццетта. В составе «Вашингтон Кэпиталз» шайбы забросили Расмус Сандин и Александр Овечкин.