11 февраля 2024, 18:57

«Спартак» одержал победу над сборной мира в финале Кубка легенд

Unsplash
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Московский «Спартак» победили сборную мира в финальном матче Кубка легенд. Игра на арене «Мегаспорт» в Москве закончилась со счетом 7:5. Об этом сообщил «Матч ТВ».

На групповом этапе «красно‑белые» разгромили «Локомотив» с результатом 13:8 и ЦСКА со счетом 3:1. Сборная мира перед встречей со «Спартаком» обыграла «Зенит» (9:7) и «Динамо» (9:7).

Бронзовые медали Кубка легенд получили «бело-голубые», которым удалось разгромить ЦСКА с результатом 12:7.

Ранее руководство футбольного клуба «Спартак» объявило о возрождении второй команды два года спустя. Ее заявят для участия во Второй лиге российского футбола. Клуб также планирует обновить площадку в Сокольниках. Вторую команду создали еще в 2013 году, но расформировали из-за сократившегося бюджета. «Спартак-2» помогал молодым игрокам перейти в первую команду, а более взрослым спортсменам - восстанавливаться и возвращать форму после травм.

ЦСКА Спортсмены Спартак Футбол Москва
11 февраля 2024, 13:17
Овечкин побил один из рекордов Гретцки в НХЛ
РИА «Новости»
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Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин смог побить один из рекордов канадского нападающего Уэйна Гретцки, забросив 57-ю по счету шайбу в ворота без голкипера. Об этом сообщил сайт Национальной хоккейной лиги.

Овечкин забил шайбу в ворота противника в матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинс», в котором «столичные» разгромили соперника со счетом 3:0. Для Овечкина гол в пустые ворота стал 57-м таким по счету. По числу заброшенных шайб он побил рекорд Гретцки, который поражал пустые ворота 56 раз.

Российский спортсмен также уменьшил отставание от канадца в гонке снайперов НХЛ до 60 голов. Всего за свою карьеру в НХЛ Овечкин забил 834 шайбы.

Ранее хоккеист забил гол в матче с «Флорида Пантерз» в Санрайзе. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» потерпели поражение шестой раз подряд, игра прошла со счетом 4:2. Перед этим столичная команда состязалась с «Монреалем». Матч завершился со счетом 2:5.

Во время встречи отличились хоккеисты «Монреаля Канадиенс» Ник Сузуки, Юрай Слафковски и Майкл Пеццетта. В составе «Вашингтон Кэпиталз» шайбы забросили Расмус Сандин и Александр Овечкин.

НХЛ Спортсмены Вашингтон Рекорды Александр Овечкин
11 февраля 2024, 11:47
Отказ от наград сборной России по хоккею назвали недопустимым
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Поведение российских хоккеистов, которые отказались от медалей юниорского турнира «Кубок Будущего — 2024», противоречит идее дружбы между Россией и Белоруссией. Об этом заявил белорусский сенатор, экс-председатель Федерации хоккея республики Дмитрий Басков, сообщил «Чемпионат».

Поведение российских хоккеистов, которые отказались от медалей юниорского турнира «Кубок Будущего - 2024», противоречит идее дружбы между Россией и Белоруссией. Об этом заявил белорусский сенатор, экс-председатель Федерации хоккея республики Дмитрий Басков, сообщил «Чемпионат».

Он прокомментировал отказ юниорской сборной России (U18) от наград после проигрыша белорусской команде.

«Такое отношение к нашим хоккеистам и болельщикам со стороны еще только начинающих свой путь в большой спорт пацанов просто недопустимо», - подчеркнул Басков.

Сенатор напомнил, что Россия и Белоруссия всегда поддерживали друг друга. По его мнению, умение проигрывать и учиться на своих ошибках является «целым искусством», которым эти молодые российские спортсмены пока не овладели.

Ранее прошел матч регулярного чемпионата КХЛ в Омске. Команда «Авангард» обыграла СКА с разгромным счетом 9:5. Омичи прервали победную пятиматчевую серию петербуржцев.

Спортсмены Белоруссия Награды Хоккей Россия
10 февраля 2024, 22:05
Сборная Катара по футболу во второй раз подряд выиграла Кубок Азии
Pixabay
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Сборная Катара на домашнем поле обыграла команду Иордании в финальном матче Кубка Азии по футболу. Счет — 3:1 в пользу хозяев.

Все три мяча в сборной Катара забил Акрам Афиф. У иорданцев отличился Язан аль-Наймат, он забил гол на 67-й минуте матча.

В полуфинале сборная Катара обыграла команду Ирана , сборная Иордании победила команду Южной Кореи. Матч за третье место не проводили. Лучшим бомбардиром турнира признали Афифа, он забил восемь мячей.

Катарская сборная стала финалистом Кубка Азии второй раз подряд, иорданцы впервые вышли в финал. Следующий Кубок Азии пройдет в Саудовской Аравии в 2027 году.

Саудовская Аравия Футбол Южная Корея Иран Катар Азия
10 февраля 2024, 18:40
«Салават Юлаев» разгромил «Ак Барс» в последнем «зеленом дерби»
РИА «Новости»
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Уфимский «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» в последнем в сезоне «зеленом дерби» регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Даниил Огирчук и Александр Хмелевски. У проигравших шайбу в ворота забросил Артем Галимов.

В текущем сезоне на счету «Салавата Юлаева» четыре победы и два проигрыша, оба - в матчах с «Ак Барсом». Сейчас уфимская команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 83 очками, набранными в 61 матче. Казанский клуб попал на четвертую строчку с 74 баллами.

«Салават Юлаев» 13 февраля сразится с омским «Авангардом». В этот же день «Ак Барс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Ранее, 6 февраля, «Авангард» разгромил петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 9:5. В команде победителей шайбы забросили Томаш Юрчо, Иван Игумнов, Рид Буше, Игорь Мартынов, Марк Верба и Иван Николишин.

Спортсмены Хоккей

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