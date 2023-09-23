«Спартак» одержал победу над «Динамо» в московском дерби

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Встреча состоялась в субботу на стадионе «красно-белых» в Тушине. Единственный гол на седьмой минуте встречи забил Тео Бонгонда. В перерыве произошла замена вратаря «красно-белых» Александра Селихова, вместо которого на поле вышел Александр Максименко.

«Спартак» одержал уже девятую победу подряд и во второй раз обыграл «Динамо» в текущем сезоне. Ранее спартаковцы обыграли «бело-голубых» на Кубке России со счетом 4:1.

Турнирную таблицу РПЛ 23 сентября возглавили самарские «Крылья Советов», которые обыграли «Сочи» в матче девятого тура чемпионата России по футболу. Встреча закончилась счетом 2:1. В «Крыльях Советов» отличились Никита Салтыков и Амар Рахманович.