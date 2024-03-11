«Спартак» извинился за поражение от «Факела»

«Красно-белые, мы жалеем, что у нас не получилось подарить вам еще один праздничный вечер в „Лужниках“. Большое спасибо всем, кто пришел на стадион и переживал дома у экранов», - отметили в сообщении.

«Спартак» 10 марта проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2. Москвичи с 31 очком занимают шестую позицию в турнирной таблице РПЛ.

Матч с «Оренбургом» столичный клуб проведет в рамках Кубка России. Встреча состоится 14 марта.

После проигрыша московской команды полузащитник Наиль Умяров заявил, что «Спартаку» нужно было менять тактику и подстраиваться под игру в матче с «Факелом», но это произошло слишком поздно.