19 ноября 2023, 23:52

Советской олимпийской чемпионке пожизненно запретили тренировать в Канаде

pxhere.com
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Федерация гимнастики Канады (Gymnastics Canada) пожизненно отстранила двукратную олимпийскую чемпионку Эльвиру Саади от тренерской деятельности. Об этом сообщил адвокат Эмир Краун в соцсети Х.

Саади постоянно проживает в Канаде с 1991 года. Ограничения со стороны Gymnastics Canada включают запрет на любую деятельность, связанную с организацией, в том числе тренерство, постановку программ, судейство и волонтерство.

В 2020 году против Саади подали жалобу, в которой тренера обвинили в эмоциональном и психологическом насилии, поощрении расстройств пищевого поведения и публичном унижении спортсмена из-за его веса. Ее отстранили до окончания расследования.

Ранее переехавший в Канаду российский хоккеист Валентин Жугин рассказал, что в этой стране к нему отнеслись нормально. Спортсмен отметил, что не почувствовал никакого негатива в свой адрес.

Весной 2023 года посольство РФ в Канаде посоветовало россиянам не ездить в североамериканское государство из-за участившихся случаев дискриминации. Сообщалось, что там зафиксировали случаи физической расправы над россиянами.

Спортсмены Канада
19 ноября 2023, 22:48
Теннисист Джокович в рекордный седьмой раз победил в Итоговом турнире ATP
РИА «Новости»
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Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович обыграл теннисиста Янника Синнера из Италии в заключительной встрече Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Матч прошел в итальянском Турине.

Игру завершили со счетом 6:3, 6:3 в пользу Джоковича. На групповой стадии победил Синнер с результатом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Уже в седьмой раз Джокович выиграл Итоговый турнир ATP, его прозвали рекордсменом состязаний по этому показателю. Серб побил рекорд швейцарца Роджера Федерера, который шесть раз побеждал в турнире.

Ранее Джокович обыграл датчанина Хольгера Руне в стартовом матче Итогового турнира ATP со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3. Матч между теннисистами продолжался три часа и шесть минут. В итоге спортсмен из Сербии гарантировал себе статус первой ракетки мира в 2023 году.

В июле этого года с сербским теннисистом случилось неприятное происшествие. Мужчине пришлось заплатить штраф в размере восьми тысяч долларов из-за его излишней эмоциональности. После поражения в финале Уимблдона Джокович сломал ракетку. В итоге его оштрафовали за порчу спортивного инвентаря.

Теннис
19 ноября 2023, 20:22
Сербии сыграла вничью с Болгарией и вышла в финальную часть Евро-2024
Pixabay
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Сборная Сербии в домашнем матче сыграла с командой Болгарии со счетом 2:2 и вышла в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2024 года. Квалификационная встреча проходила в Лесковаце.

В команде гостей голы на счету Георгия Русева и Кирила Десподова, они забили на 59-й и 69-й минутах матча. В составе сербской сборной мячи забили Милош Велькович на 17-й минуте, и футболист московского «Спартака» Сржан Бабич. Он сравнял счет на 82-й минуте. Благодаря этому сербская национальная команда прошла квалификацию и попала в финальную часть Евро-2024, оказавшись на второй строчке с 14 очками.

Первую строку в группе занимает сборная Венгрии, которая набрала на групповом этапе 18 очков. Венгрия в домашнем матче победила Черногорию со счетом 3:1. Сборная Армении сыграла с командой Уэльса со счетом 1:1.

Отборочный цикл прошли 17 команд из 24. Хозяйкой турнира в 2024 году будет Германия.

Евро Спартак Болгария Футбол Сербия
19 ноября 2023, 18:40
Полузащитник «Спартака» Зиньковский назвал свои ежемесячные траты на жизнь в Москве
РИА «Новости»
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что тратит на жизнь в Москве не больше 200 тысяч рублей в месяц. Признание прозвучало в программе «Коммент.Шоу».

Отвечая на вопрос о тратах, спортсмен отметил, что денег уходит не так много. Среди постоянных статей расходрв футболиста - еда и походы в рестораны примерно раз в неделю.

Зиньковский добавил, что также поддерживает родителей, отправляя им деньги.

«Больше ничего из трат, тысяч по 150–200 выходит», - сказал он.

Недавно футболист также признался, что доволен развитием своей карьеры в «Спартаке». Но, по словам Антона Зиньковского, в любом случае есть еще много аспектов, которые ему надо улучшать в своей игре. Полузащитник отметил также, что стал больше играть на родной позиции слева благодаря перестроению схемы.

На днях генеральный директор клуба Роман Бабаев рассказал, что вратарь Игорь Акинфеев по первому контракту в ЦСКА зарабатывал 8600 рублей в месяц. Он уточнил, что это было в 2002 году.

Спартак Футбол Москва 2023
19 ноября 2023, 16:09
Уход Нурмагомедова разбил сердце президенту UFC Уайту
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Глава Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт заявил, что уход Хабиба Нурмагомедова из организации разбил ему сердце. В интервью на YouTube-канале Тео Фона он признался, что его переполняли сильные эмоции.

«Уход Хабиба [Нурмагомедова] был трудным, потому что я думаю, что Хабиб мог предложить гораздо больше и сделать гораздо больше», - сказал он.

Однако Уайт отметил, что понимает - спортсмен не мог продолжать состязаться без отца.

Абдулманап Нурмагомедов был тренером чемпиона UFC в легком весе Хабиба. Сам Абдулманап был мастером спорта СССР по вольной борьбе. Он умер 3 июля 2020 года, через несколько месяцев Хабиб завершил карьеру профессионального спортсмена.

Хабиб Нурмагомедов - бывший чемпион UFC в легком весе, трижды защитивший титул. Боец также был чемпионом России по боевому самбо и чемпионом Европы по армейскому рукопашному бою.

Ранее село Кироваул в Дагестане переименовали в Манапкала в честь отца Хабиба Нурмагомедова. Тренер, подготовивший 18 чемпионов мира, долгое время жил в этом населенном пункте.

Хабиб Нурмагомедов Спортсмены Абдулманап Нурмагомедов Смерть отца Хабиба Нурмагомедова

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