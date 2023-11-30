30 ноября 2023, 22:24

Совет назвал лауреатов Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России»

РИА «Новости»
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В Государственном Кремлевском дворце прошла торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2023 год. Стали известны имена лауреатов в номинации «Гордость России», сообщило РИА «Новости».

Спортсменкой года назвали Евгению Чикунову. В 19 лет пловчиха выиграла серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы. На счету Чикуновой мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом.

Спортсменом года экспертный совет признал серебряного призера Олимпийских игр боксера Муслима Гаджимагомедова. Ему 26 лет, и он является двукратным чемпионом мира, в его копилке множество наград международных и национальных турниров.

Лауреатов премии определял экспертный совет из известных спортсменов, тренеров и общественных деятелей. Церемония награждения лауреатов прошла в Государственном Кремлевском дворце в год столетия со дня образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» 28 ноября стартовала Неделя хоккея. Гости павильона смогут сфотографироваться с главным хоккейным трофеем страны - Кубком Гагарина.

Спортсмены
30 ноября 2023, 18:10
Россию временно исключили из Всемирной федерации бадминтона
Unsplash
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Всемирная федерация бадминтона (BWF) приняла решение временно приостановить членство Национальной федерации бадминтона России (НФБР) в организации. Об этом сообщили на сайте BWF.

Совет международной организации принял предложение о временном исключении России на заседании 11 ноября. Решение также рассмотрят на годовом общем собрании акционеров в 2024 году в Чэнду в Китае.

Приостановку членства НФБР связали с включением в юрисдикцию российской организации федераций ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Россияне по-прежнему могут выступать в турнирах в качестве «независимых нейтральных спортсменов», отметили в BWF. Организация изменит правила, чтобы российские бадминтонисты могли регистрироваться напрямую, минуя федерацию.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подверг критике действия Международного олимпийского комитета о смене спортивного гражданства трех россиян. Поздняков обвинил МОК в намерении нанести российскому спорту максимальный урон.

Спортсмены Россия
30 ноября 2023, 18:04
Игрока «Краснодара» дисквалифицировали за неприличный жест в адрес судьи
РИА «Новости»
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Нападающего «Краснодара» и сборной Колумбии Джона Кордобу отстранили на четыре матча от матчей РПЛ. Решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС), сообщил «Спорт-Экспресс».

Футболиста наказали за оскорбительный жест, который он продемонстрировал арбитру после финального свистка матча 16-го тура Российской-премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». Кордобе не показали красную карточку, так как он сразу убежал в помещение под трибунами.

Колумбийца дисквалифицировали на три матча чемпионата. Отстранение еще на одну встречу носит условный характер. Форвард не будет играть за «Краснодар» до конца года.

В начале ноября «Краснодар» поднялся на первое место в таблице РПЛ, обыграв самарские «Крылья Советов». На домашнем матче отличились Джон Кордоба и Олакунле Олусегун. Сейчас «Краснодар» находится на второй строчке, на первом - «Зенит».

Спортсмены Футбол
30 ноября 2023, 17:15
Решение МОК о смене гражданства трех российских спортсменов назвали незаконным
РИА «Новости»
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Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) не одобрял смену гражданства велогонщиков Михаила Яковлева и Валерии Любимовой, а также борца Георгия Тибилова. Международный олимпийский комитет утвердил переход спортсменов под юрисдикцию других комитетов без согласия РФ. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков в своем Telegram-канале.

Исполком МОК 29 ноября одобрил смену спортивного гражданства трем российским спортсменам. По мнению главы ОКР, организация тем самым превысила свои полномочия.

«Считаем недопустимым потакать произволу и избирательности в толковании Олимпийской хартии», - указал Поздняков.

Борец Тибилов благодаря МОК получил спортивное гражданство Сербии, велогонщик Яковлев - Израиля, а Любимова - Франции. Глава ОКР обвинил организацию в том, что она пытается своими незаконными действиями нанести максимальный урон российскому спорту.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у МОК нет права на монополию , и спортивные соревнования могут проходить без участия этой организации. Он назвал мир спорта многогранным и добавил, что он охватывает многие страны.

Спортсмены Международный олимпийский комитет
30 ноября 2023, 16:25
Команду Нурмагомедова назвали способной захватить США
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Команда бывшего чемпиона организации в легкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова может приехать из Дагестана и захватить Соединенные Штаты. Об этом в шутку заявил гендиректор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в интервью Full Send Podcast.

«Потому что поколение американцев состоит из трусливых идиотов», - заявил глава UFC.

Он призвал сравнить молодежь в США с подрастающим поколением из стран Ближнего Востока и России. По его словам, в этих государствах люди воспитаны по-другому, тогда как у американцев совсем другой менталитет. Мужчины в Соединенных Штатах с каждым днем становятся все женственнее, подчеркнул Уайт.

Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре 2020 года. На счету бойца 29 побед и ни одного поражения.

Уход спортсмена из организации разбил сердце Уайта. Он признался, что его переполняли сильные эмоции. Глава UFC считает, что Хабиб мог сделать и предложить гораздо больше.

США Хабиб Нурмагомедов Спортсмены

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