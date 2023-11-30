Совет назвал лауреатов Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России»

Спортсменкой года назвали Евгению Чикунову. В 19 лет пловчиха выиграла серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы. На счету Чикуновой мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом.

Спортсменом года экспертный совет признал серебряного призера Олимпийских игр боксера Муслима Гаджимагомедова. Ему 26 лет, и он является двукратным чемпионом мира, в его копилке множество наград международных и национальных турниров.

Лауреатов премии определял экспертный совет из известных спортсменов, тренеров и общественных деятелей. Церемония награждения лауреатов прошла в Государственном Кремлевском дворце в год столетия со дня образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» 28 ноября стартовала Неделя хоккея. Гости павильона смогут сфотографироваться с главным хоккейным трофеем страны - Кубком Гагарина.