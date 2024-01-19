«Сегодня Мирра совершила чудо. Я восхищаюсь ее выдержкой и хладнокровием. <…> Мирра - неординарная девушка. Этим матчем, особенно концовкой, она доказала, что в критический момент может быть хозяйкой положения», - сказала она.

В решающем третьем сете россиянка проигрывала сопернице, но, по словам Анны Дмитриевой, сумела взять инициативу в свои руки, изменить и обострить игру. Она заявила, что Диан Парри действовала по команде Мирры Андреевой.

Теннисистка одержала победу в матче третьего круга со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). Во втором круге Мирра Андреева обыграла представительницу Туниса Онс Жабер. Australian Open завершится 28 января.