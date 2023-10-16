Соревнования по бобслею на Олимпиаде-2026 пройдут не в Италии

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Он пояснил, что пришло распоряжение о том, что в целях надежности лучше не строить центр санных видов спорта в Кортине, а перенести соревнования на уже существующую площадку, которая работает.

«В результате оргкомитет должен найти другое место проведения за пределами Италии», - подчеркнул он.

По словам Малаго, специалисты уже ищут альтернативы. Он добавил, что решение повлияет на работу и «будет иметь последствия для бюджета оргкомитета».

Зимние Олимпийские игры собираются провести с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии. Они пройдут в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Олимпиада соберет около 3500 спортсменов из 93 государств. Также ожидается, что на праздник приедет около двух миллионов зрителей.

Ранее исполнительный комитет Международного олимпийского комитета поддержал инициативу организаторов летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе по включению в программу пяти новых видов спорта. Речь идет о соревнованиях по флаг-футболу, крикету, лакроссу, сквошу, а также бейсболу/софтболу.