«Сочи» возглавил бывший главный тренер сборной Испании

Судя по опубликованному видео, сначала спортсмен сыграл со своим ребенком, а после - с титулованным теннисистом.
Костомаров признался, что получил от игры большое удовольствие, как и его дочь, которая профессионально занимается большим теннисом.
«Карен, спасибо за историю, которая останется навсегда. Встретимся на турнире Большого шлема», - написал спортсмен.
О том, что бросать спорт он не будет, Костомаров рассказал журналистам после участия в марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия». Он подчеркнул, что мечтает вернуться на лед и делает для этого все возможное.
Спортсмен пояснил, что речь идет не только об обычных тренировках в зале. Также он занялся боксом. Костомаров добавил, что на время боя всегда снимает протез.
Так она прокомментировала отказ УЕФА включить российскую сборную в состав участников Лиги наций сезона 2024/2025. Эта ситуация ставит под вопрос участие команды в европейском отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года.
Захарова подчеркнула, что иностранные спортивные чиновники заблаговременно решили не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.
«Вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, которые заключаются в развитии футбола, они нацелены на разрушение этого вида спорта в нашей стране», - подчеркнула представитель МИД.
Она добавила, что Россия всегда выступала за развитие международного сотрудничества в сфере спорта на равных условиях и равном доступе всех государств к соревнованиям. Захарова подчеркнула, что внешнее давление не помешает страны организовывать крупные спортивные соревнования и мероприятия на своей территории.
Жеребьевка Лиги наций сезона-2024/25 пройдет 8 февраля во Франции. В ходе розыгрыша 54 команды разделят на Лиги A, B, C и D.
О недопуске сборной России организация сообщила в минувшую субботу, 2 декабря, когда объявляла дату жеребьевки.
«Этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Тюмени отменен из мороза. Гонки были запланированы в период с 6 по 10 декабря», - указали представители СБР.
В организации пояснили, что решение об отмене соревнований жюри приняло утром 6 декабря.
Из-за сильного мороза в школах Тюмени отменили занятия младших классов в первую смену. Классы, которые учились во вторую смену, от учебы не освободили.
В региональном главке МЧС предупредили, что в период до 10 декабря в Тюменской области обещают сильные морозы. Среднесуточная температура отклонится от нормы на 10 и более градусов. На федеральных трассах из-за этого уже организовали девять передвижных пунктов обогрева.
Матч завершился в овертайме со счетом 5:4 (1:1, 0:1, 3:2, 1:0). Для гостей встреча не задалась с самого начала, но им удалось отыграться со счета 1:4. В составе «Шаркс» три шайбы в ворота противника забросил Томаш Гертл, еще одну оформил Кевин Лабанк, в овертайме забил Вильям Эклунд.
У «Нью-Йорка» отличились Жюльен Готье, Брок Нельсон, Майк Райлли и Райан Пулок. Победу «Шаркс» помогли в том числе завоевать результативные ассисты россиян: защитника Никиты Охотюка и нападающего Александра Барабанова.
Накануне российские хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» отличились в матче против «Даллас Старз». Голкипер Андрей Василевский оформил шатаут, а форвард Никита Кучеров заработал два очка.