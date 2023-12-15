15 декабря 2023, 21:37

«Сочи» возглавил бывший главный тренер сборной Испании

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Футбольный клуб «Сочи» возглавил бывший наставник сборной Испании Роберт Морено, сообщили в пресс-службе команды. В разные годы специалист возглавлял «Монако» и «Гранаду».

Российская Премьер-Лига Футбол Россия Испания
06 декабря 2023, 20:25
Фигурист Костомаров сыграл в теннис с Кареном Хачановым
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Победивший тяжелую болезнь и перенесший протезирование олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает заниматься спортом. В своем Telegram-канале он рассказал, что вместе с дочерью пришел на встречу к 15-й ракетке мира Карену Хачанову и попробовал свои силы.

Судя по опубликованному видео, сначала спортсмен сыграл со своим ребенком, а после - с титулованным теннисистом.

Костомаров признался, что получил от игры большое удовольствие, как и его дочь, которая профессионально занимается большим теннисом.

«Карен, спасибо за историю, которая останется навсегда. Встретимся на турнире Большого шлема», - написал спортсмен.

О том, что бросать спорт он не будет, Костомаров рассказал журналистам после участия в марафоне общества «Знание» на выставке-форуме «Россия». Он подчеркнул, что мечтает вернуться на лед и делает для этого все возможное.

Спортсмен пояснил, что речь идет не только об обычных тренировках в зале. Также он занялся боксом. Костомаров добавил, что на время боя всегда снимает протез.

Спортсмены Теннис Роман Костомаров
06 декабря 2023, 14:34
МИД назвал разрушающими российский футбол решения УЕФА и ФИФА
РИА «Новости»
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Международные футбольные организации УЕФА и ФИФА вместо развития и дальнейшей популяризации этого вида спорта направили свои силы на уничтожение российского футбола. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Так она прокомментировала отказ УЕФА включить российскую сборную в состав участников Лиги наций сезона 2024/2025. Эта ситуация ставит под вопрос участие команды в европейском отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года.

Захарова подчеркнула, что иностранные спортивные чиновники заблаговременно решили не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, которые заключаются в развитии футбола, они нацелены на разрушение этого вида спорта в нашей стране», - подчеркнула представитель МИД.

Она добавила, что Россия всегда выступала за развитие международного сотрудничества в сфере спорта на равных условиях и равном доступе всех государств к соревнованиям. Захарова подчеркнула, что внешнее давление не помешает страны организовывать крупные спортивные соревнования и мероприятия на своей территории.

Жеребьевка Лиги наций сезона-2024/25 пройдет 8 февраля во Франции. В ходе розыгрыша 54 команды разделят на Лиги A, B, C и D.

О недопуске сборной России организация сообщила в минувшую субботу, 2 декабря, когда объявляла дату жеребьевки.

Спортсмены Мария Захарова Футбол Санкции Россия МИД РФ
06 декабря 2023, 11:58
Третий этап Кубка России по биатлону в Тюмени отменили из-за мороза
РИА «Новости»
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Мороз помешал проведению Третьего этапа Кубка России по биатлону в Тюмени. Соревнования полностью отменили из-за погоды, сообщили в официальном Telegram-канале Союза биатлонистов России.

«Этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Тюмени отменен из мороза. Гонки были запланированы в период с 6 по 10 декабря», - указали представители СБР.

В организации пояснили, что решение об отмене соревнований жюри приняло утром 6 декабря.

Из-за сильного мороза в школах Тюмени отменили занятия младших классов в первую смену. Классы, которые учились во вторую смену, от учебы не освободили.

В региональном главке МЧС предупредили, что в период до 10 декабря в Тюменской области обещают сильные морозы. Среднесуточная температура отклонится от нормы на 10 и более градусов. На федеральных трассах из-за этого уже организовали девять передвижных пунктов обогрева.

Тюмень Погода Биатлон
06 декабря 2023, 07:53
Барабанов помог «Сан-Хосе» отыграться со счета 1:4 в матче против «Нью-Йорка»
НХЛ
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Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» одержал волевую победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча проходила в Нью-Йорке, написал РИА Спорт.

Матч завершился в овертайме со счетом 5:4 (1:1, 0:1, 3:2, 1:0). Для гостей встреча не задалась с самого начала, но им удалось отыграться со счета 1:4. В составе «Шаркс» три шайбы в ворота противника забросил Томаш Гертл, еще одну оформил Кевин Лабанк, в овертайме забил Вильям Эклунд.

У «Нью-Йорка» отличились Жюльен Готье, Брок Нельсон, Майк Райлли и Райан Пулок. Победу «Шаркс» помогли в том числе завоевать результативные ассисты россиян: защитника Никиты Охотюка и нападающего Александра Барабанова.

Накануне российские хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» отличились в матче против «Даллас Старз». Голкипер Андрей Василевский оформил шатаут, а форвард Никита Кучеров заработал два очка.

НХЛ Хоккей

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