«Сочи» попрощался с футболистом Игнатьевым

Форвард перешел в «Сочи» летом 2023 года и принял участие в 18 матчах в различных турнирах. Он отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную голевую передачу.

Игнатьев - воспитанник «Краснодара». Он покинул клуб в январе 2020 года, после чего играл в составе казанского «Рубина», самарских «Крыльев Советов», московского «Локомотива» и «Сочи».

Ранее из южного клуба ушел нападающий Георгий Мелкадзе. Стороны также расторгли договор по обоюдному согласию. В составе «Сочи» игрок провел 52 матча, забил семь голов и стал серебряным призером Российской премьер-лиги. За это время футболисту показали одну красную и 12 желтых карточек.

В команду перешел защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков. «Сочи» арендовал игрока до конца сезона 2023–2024 годов.