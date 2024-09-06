Соболев и Барриос урегулировали конфликт после перехода россиянина в «Зенит»

«Сегодня у Барриоса и Соболева был личный разговор на тему драки. Конфликта нет», - написали в канале.

Ранее агент колумбийского футболиста Луис Фелипе Поссо заявил, что эпизод с дракой больше не проблема. Теперь оба игрока будут вместе бороться за трофеи для «Зенита».

Драка произошла в ноябре 2022 года , когда Соболев еще играл за «Спартак». Также в ней участвовали представлявшие москвичей Квинси Промес и Шамар Николсон. Судьи не стали разбираться и удалили с поля сразу шестерых игроков.

Ранее бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко назвал условие , при котором Соболев быстро покинет состав петербургской команды.