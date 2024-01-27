27 января 2024, 13:43

Соболенко второй раз подряд стала чемпионкой Australian Open

РИА «Новости»
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Белорусская спортсменка Арина Соболенко одержала победу над китайской теннисисткой Чжэн Цинвень со счетом 6:3, 6:2 на турнире в Мельбурне. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Игра продлилась один час 16 минут. Соболенко защитила титул чемпионки турнира в Австралии во второй раз подряд. На пути к победе она не проиграла ни одного сета на турнире.

В 2023 году белорусская теннисистка завоевала победу на чемпионате Australian Open, одолев казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину.

Ранее в финал чемпионата в Мельбурне вышел российский теннисист Даниил Медведев , который победил немца Александра Зверева. Спортсмен одолел противника во всех пяти сетах, матч продлился почти четыре с половиной часа. В финале Медведеву предстоит сразиться с итальянским теннисистом Янником Синнером.

Спортсмены Белоруссия Австралия Теннис Китай
27 января 2024, 14:21
Бывшая первая ракетка мира Беккер назвал фаворита финала Australian Open
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Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер заявил об уязвимости российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open — 2024. Его слова привело издание Eurosport.

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер заявил об уязвимости российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open - 2024. Его слова привело издание Eurosport.

Спортсмен выразил мнение, что россиянин провел слишком много времени на корте в отличие от итальянца Янника Синнера. Тот в четыре сетах выиграл у серба Новака Джоковича в полуфинале Australian Open.

Беккер обратил внимание на тот факт, что Медведев провел на корте более 20 часов. Поэтому он назвал Синнера фаворитом финала.

Накануне Медведев вышел в финал чемпионата Australian Open. Он обыграл в полуфинале немецкого спортсмена Александра Зверева. Встреча завершилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Белорусская спортсменка Арина Соболенко одержала победу над китайской теннисисткой Чжэн Цинвень и второй раз подряд защитила титул чемпионки турнира в Австралии. На пути к победе она не проиграла ни одного сета.

Спортсмены Австралия Даниил Медведев
27 января 2024, 14:02
«Возможно, кровоизлияние». Причиной смерти 18-летнего бойца ММА могла стать скрытая болезнь
Unsplash
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Юный боец ММА умер во время спарринга на турнире в Кирове. Источник «360», знавший спортсмена, рассказал, что причиной гибели могли стать проблемы со здоровьем, о которых никто не знал.

«Всякое могло быть. Постоянно люди умирают, дело случая. Заболевание какое-то скрытое, о котором он не знал. Возможно, кровоизлияние в мозг пошло», - предположил собеседник «360».

Он отметил, что после нокаута и удушающего приема человек может и не восстановиться. Иногда на рингах медикам приходится реанимировать бойцов.

«Не единичный случай. Все зависит от самого человека, его предрасположенностей к болезням», - добавил он.

По его словам, все соревнования ММА проходят по строгим правилам и в соответствиями с регламентами.

«Есть специальные общие положения. Составляют возрастные и весовые категории, все фактически в равных условиях», - подчеркнул он.

Строго запрещено, чтобы на арену вышел соперник, например, на 10 килограммов тяжелее своего визави. Перед соревнованиями здоровье спортсменов проверяют дважды. Первый раз боец проходит общий медицинский осмотр, а затем еще один за три-четыре дня до выхода на ринг. Его бы не допустили к бою при наличии проблем со здоровьем.

«Мое мнение со стороны: какая-то патология была у мальчика. Прошлые годы, когда он бился, все было нормально. Какой-то срыв пошел. В тот раз он, может, не пропустил удар, а в этот раз да - и вот такой летальный исход», - пояснил источник.

Собеседник «360» еще раз отметил, что «никто не застрахован» он несчастного случая. Даже профессиональные боксеры становятся инвалидами или погибают. У скончавшегося 18-летнего спортсмена, скорее всего, произошло что-то с мозгом.

«От удара по корпусу не умирают, даже от разрыва селезенки или еще чего-нибудь», - заключил он.

Боец умер 26 января во время соревнований по смешанным единоборствам ММА. Как и все соперники, он выступали в необходимой экипировке. Перед соревнованиями состояние здоровья спортсменов было удовлетворительным. Во время спарринга 18-летний боец, предположительно, получил черепно-мозговую травму.

Спортсмены Болезни Правила Инвалиды
27 января 2024, 12:43
Российская премьер-лига сообщила, что 19-й тур стартует 1 марта
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После зимнего перерыва в первом месяце весны возобновятся матчи чемпионата России по футболу. Российская премьер-лига (РПЛ) разместила на своем сайте расписание оставшихся туров сезона-2023/2024.

Старт 19-го тура РПЛ намечен на 1 марта. В этот день состоится матч между «Ростовом» и «Крыльями Советов». Также в первом туре сразятся ЦСКА и «Оренбург», «Зенит» и «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».

Игра между «Крыльями Советов» и ЦСКА 8 марта в Самаре откроет 20-й тур.

По окончании 18 туров РПЛ команда «Краснодар» ушла на каникулы лидером с 38 очками. Вторую строчку занимает «Зенит», отстающий от краснодарцев на два очка. На третьем месте оказалось «Динамо», которое набрало 32 очка. На последней строчке в турнирной таблице расположилась команда «Сочи» с 11 очками. На предпоследнем месте - калининградская «Балтика».

Руководство Российской премьер-лиги также решило перенести матчи 21-го тура , который должен был состояться в середине марта. Пока неизвестно, на какую именно дату перенесут игры.

Спортсмены Российская Премьер-Лига Футбол
26 января 2024, 16:45
Упавшую на соревнованиях юную фигуристку выписали из больницы
Freepik
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Четырнадцатилетнюю фигуристку Марию Симонову в пятницу, 26 января, выписали из московской больницы. Об этом сообщила в Telegram-канале группа поддержки спортсменки.

«Меня выписали из больницы, сейчас едем домой, все хорошо», - передали слова фигуристки в фанатском сообществе в мессенджере.

Спортсменка также удивилась тому, сколько людей ее поддержали, и передала всем сочувствующим слова благодарности.

В среду, 24 января, на всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания на коньках Москвы (ФФККМ) ее партнер Мартин Бреславский не удержал Симонову во время поддержки, из-за чего она упала и ударилась головой о лед. Несмотря на это, спортсменка нашла силы продолжить выступление, а после ее увезли в больницу.

Ранее фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела бы сняться в будущем в кино. По ее словам, ей уже предлагали некоторые роли.

Спортсмены Фигурное катание Москва

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