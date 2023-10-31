Слуцкого назвали претендентом на пост главного тренера «Актобе»
Бывший тренер российской футбольной сборной Леонид Слуцкий может возглавить казахстанский клуб «Актобе». Об этом сообщил Telegram-канал Meta-ratings.kz.
По неофициальной информации, Слуцкий может стать главным тренером «Актобе», если Андрей Карпович покинет этот пост. Втором основным претендентом назвали наставника национальной команды Казахстана Магомеда Адиева.
«Актобе» оказался на третьей строчке в турнирной таблице по итогам 26 сыгранных туров сезона КПЛ-2023/2024. Клуб, набравший 50 баллов, обеспечил себе место в первом раунде отбора Лиги конференций на следующий евросезон.
Последним местом работы Слуцкого в качестве тренера стал казанский «Рубин». Наставник возглавил команду в конце 2019 года и ушел со своего поста в ноябре 2022-го.
Слуцкий регулярно участвует в юмористических шоу на YouTube. В одном из таких проектов тренер оскорбил журналиста, за что РФС оштрафовал его и условно отстранил от футбола на год.