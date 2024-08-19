Сломавшего руку Глушенкова и игрока из Дании включили в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин решил не включать травмированных игроков - Арсена Захаряна («Реал Сосьедад») и Александра Головина («Монако»), Алексея Миранчука («Атланта Юнайтед»), Федора Чалова (ПАОК), а также Антона Миранчука, который пока без команды.

По словам Карпина, в ближайшем сборе, предположительно, будет новый нападающий - Герман Онугху.

В расширенную сборную вошли такие вратари, как Лунев («Динамо»), Максименко («Спартак»), Латышонок («Зенит»), Лантратов («Локомотив») и Сафонов («ПСЖ»).

Из защитников будут играть: Литвинов, Хлусевич (оба - «Спартак»), Дивеев, Круговой (оба - ЦСКА), Морозов, Сильянов (оба - «Локомотив»), Караваев и Горшков (оба - «Зенит»), Вахания, Лангович, Осипенко (все - «Ростов»), Солдатенков («Крыльев Советов»).

Полузащитники: Глебов («Ростов»), Карпукас, Баринов, Батраков, Самошников, Пиняев (все - «Локомотив»,), Кузяев («Гавр»), Пруцев, Зиньковский (оба - «Спартак»), Кривцов, Козлов (оба - «Краснодар»), Фомин («Динамо»), Бабкин («Крылья Советов»), Обляков (ЦСКА), Глушенков, Мостовой (оба - «Зенит»), Садулаев («Ахмат»).

Недавно вратарю сборной России Матвею Сафонову разбили бровь на тренировке ПСЖ. Его подруга Марина Кондратюк сообщила, что спортсмен чувствует себя хорошо.