«Слабаки». Губерниев раскритиковал УЕФА из-за решения по сборным России
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) показал свою слабость после решения об отмене допуска российских юношеских сборных. Об этом заявил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
«В УЕФА показали, что они слабаки. Иными словами, зассали. Вы допустили российских детей до соревнований, а теперь выкинули. <…> Стыдоба!» - сказал он.
Во вторник, 10 октября, УЕФА отменил разрешение сборным России до 17 лет принимать участие в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Как отметил вице-президент организации Карл-Эрика Нильссон, исполком отклонил соответствующее предложение без предварительного обсуждения.
Российский футбольный союз подал заявку на проведение чемпионатов 2028 и 2032 годов, но УЕФА не стал ее принимать , сославшись на статью о дискредитации европейского футбола. Хозяйками чемпионата Европы по футболу в 2028 и 2032 годах станут Великобритания и Ирландия, Италия и Турция.