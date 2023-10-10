«Слабаки». Губерниев раскритиковал УЕФА из-за решения по сборным России

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«В УЕФА показали, что они слабаки. Иными словами, зассали. Вы допустили российских детей до соревнований, а теперь выкинули. <…> Стыдоба!» - сказал он.

Во вторник, 10 октября, УЕФА отменил разрешение сборным России до 17 лет принимать участие в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Как отметил вице-президент организации Карл-Эрика Нильссон, исполком отклонил соответствующее предложение без предварительного обсуждения.

Российский футбольный союз подал заявку на проведение чемпионатов 2028 и 2032 годов, но УЕФА не стал ее принимать , сославшись на статью о дискредитации европейского футбола. Хозяйками чемпионата Европы по футболу в 2028 и 2032 годах станут Великобритания и Ирландия, Италия и Турция.