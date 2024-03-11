Скончался трехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Сергей Диомидов

Члены жюри дали абсолютно объективные и честные оценки программ всех участников турнира «Русский вызов», который прошел в Петербурге 9 марта. Об этом заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с РИА «Новости».

«Я полностью согласна со всеми оценками жюри. Считаю, что это было прекрасное шоу, в котором каждый спортсмен продемонстрировал то, что может», - сказала она.

Тарасова назвала очень хорошей идеей организацию «Русского вызова». В рамках турнира все спортсмены продемонстрировали возможности и показали свой потенциал. Также тренер рада полной арене зрителей, она отметила, что давно такого не помнит.

«И все они были в восторге. Я считаю, что члены жюри все композиции фигуристов оценили абсолютно правильно и честно», - объяснила тренер.

Судьями на турнире были хореографы Егор Дружинин и Алла Сигалова, артист балета Кимин Ким, оперная певица Аида Гарифуллина, актриса Виктория Исакова, актер театра и кино Сергей Безруков и балетмейстер Борис Эйфман.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что на месте своей коллеги Этери Тутберидзе взяла бы вину на себя в допинговом скандале фигуристки Камилы Валиевой. По ее словам, тренер обязательно должен интересоваться тем, какие юристы защищают права спортсменов в суде.