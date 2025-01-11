Скончался создатель хоккейной команды «Сталкер» Зайцев

Спортсмен скончался на 55-м году жизни.

«Алексей был потрясающим человеком с большой буквы, это подтвердят все, кто был с ним знаком», - отметили в клубе.

В «Сталкере» добавили, что Зайцев обладал невероятной энергией, уверенностью, стойкостью и эмпатией. Хоккеист для многих был мудрым наставником и верным другом.

Ранее из жизни ушел чемпион мира по биатлону и президент Федерации биатлона Забайкальского края Геннадий Ковалев. Ему было 79 лет. Спортсмен получил титул чемпиона мира после соревнований в Лейк-Плэсиде в 1973 году. Он завоевал золото эстафеты и серебряную медаль в индивидуальной гонке. После завершения спортивной карьеры Ковалев занимался подготовкой молодых спортсменов и возглавил федерацию биатлона в Забайкальском крае.