11 января 2025, 11:03

Скончался создатель хоккейной команды «Сталкер» Зайцев

Читайте нас в: Google Новости

Хоккеист Алексей Зайцев, создавший любительскую команду «Сталкер», умер в Москве. Об этом сообщил организованный им клуб.

Спортсмен скончался на 55-м году жизни.

«Алексей был потрясающим человеком с большой буквы, это подтвердят все, кто был с ним знаком», - отметили в клубе.

В «Сталкере» добавили, что Зайцев обладал невероятной энергией, уверенностью, стойкостью и эмпатией. Хоккеист для многих был мудрым наставником и верным другом.

Ранее из жизни ушел чемпион мира по биатлону и президент Федерации биатлона Забайкальского края Геннадий Ковалев. Ему было 79 лет. Спортсмен получил титул чемпиона мира после соревнований в Лейк-Плэсиде в 1973 году. Он завоевал золото эстафеты и серебряную медаль в индивидуальной гонке. После завершения спортивной карьеры Ковалев занимался подготовкой молодых спортсменов и возглавил федерацию биатлона в Забайкальском крае.

Спортсмены Хоккей Москва
10 января 2025, 14:47
«Куньлунь» из Пекина обыграл хабаровский «Амур» в матче КХЛ в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
«Арена Мытищи» имени Виктора Ивановича Шалимова стала местом сражения команд. Безоговорочную победу одержали Пекинские «Драконы» из Мытищ.

Пятую победу подряд в рамках первенства Континентальной хоккейной лиги одержал Пекинский «Куньлунь Ред Стар ». «Драконы» мощно разгромили хабаровский «Амур».

«Арена Мытищи» имени Виктора Ивановича Шалимова привлекла немало зрителей и ценителей китайской команды на хоккейные матчи. Встреча с «Амуром» не стала исключением, хотя понять, кто же станет лидером вначале было непросто.

Зрители долго ждали заброшенных шайб в первый период, однако только вторая треть игры предопределила итоговый результат.

Вторая минута обернулась открытием счета Томашем Юрчо. Удвоил результат через 15 секунд капитан «драконов» Спенсер Фу. Отыграться у гостей не получилось, однако в середине периода Джейден Хэлбгевакс отправил третью шайбу в ворота соперника. Преимущество явно было за «Куньлунь Ред Стар», но представители Поднебесной продолжили забрасывать, уже в третьем периоде Адам Кленденинг и Дойл Соммерби довели счет до разгромного - 5:0.

Голкипер «Куньлуня» Джереми Смита отметил очередной сухой матч.

Мытищи Хоккей Китай
10 января 2025, 09:24
У олимпийского чемпиона Гэри Холла-младшего сгорели все медали в Калифорнии
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Гэри Холл-младший потерял все свои медали при пожаре в Калифорнии. Об этом сообщила австралийская газета The Sydney Morning Herald (SMH).

Дом 50-летнего американского спортсмена в районе Палисейд в пригороде Лос-Анджелеса сгорел в результате бушующих лесных пожаров в Калифорнии.

Олимпийский чемпион успел эвакуироваться и не пострадал. Он забрал из загоревшегося дома собаку, несколько картин и инсулин, но не смог спасти семейные реликвии и свои награды - пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали.

«Это тяжело. Это большая потеря, и все, что у меня есть», - рассказал спортсмен в интервью изданию.

Серия лесных пожаров охватила Южную Калифорнию с 7 января. Возгорания усугубились из-за очень низкой влажности, длительной засухи и ураганного ветра, скорость которого местами доходила до 130 километров в час. В результате пожаров погибли пять человек , разрушено более двух тысяч зданий и эвакуировали более 137 тысяч местных жителей.

Свои дорогостоящие дома в районе Пасифик-Палисейдс потеряли Энтони Хопкинс, Адам Броди, Анна Фэрис, Лейтон Мистер, Майлз Теллер, Джон Гудмен и другие знаменитости. Певица Пэрис Хилтон призналась, что ее сердце было разбито, когда она узнала из телевизионных новостей об уничтожении пожаром своего дома в Лос-Анджелесе.

США Спортсмены Пожары Лесные пожары Калифорния
09 января 2025, 11:43
Английский регбийный клуб запретил спортсмену наносить на форму флаг России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Английский регбийный клуб «Глостер» не разрешил россиянину Кириллу Готовцеву выступать с флагом России на форме. Об этом сообщил сайт команды.

Английский клуб запретил российскую символику после скандала в соцсетях. Некоторых пользователей возмутило, что российский спортсмен выступал в одной из игр чемпионата Англии с флагом России на форме. Ряд комментаторов заступились за регбиста и назвали решение о запрете дискриминационным.

Пресс-служба «Глостера» отметила, что поддерживает санкции Международной федерации регби (World Rugby), введенные в 2022 году, поэтому не будет наносить флаг России на форму.

«Кирилл полностью согласился с требованиями World Rugby. Мы понимаем подтекст и приносим извинения, если это кого-то обидело. Клуб знает о комментариях по этому поводу и хотел бы заявить о неприятии всех форм расизма», - добавили в клубе.

Ранее Международный союз конькобежцев допустил россиян и белорусов к отбору на Олимпиаду в нейтральном статусе. На соревнования не допустят спортсменов, которые активно поддерживают специальную военную операцию.

Великобритания Спортсмены Санкции Регби
07 января 2025, 19:25
Норвежский лыжник рассказал, на что пришлось пойти его девушке ради чемпионата
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Норвежская звезда лыжных гонок Йоханнес Хесфлот Клебо наложил на себя строгий запрет. После его четвертого триумфа на «Тур де Ски» его девушке Пернилле Десвик даже не разрешили подойти к спортсмену для рукопожатия, сообщил RTL.

«Мне нужно держаться на небольшом расстоянии, вот это сейчас будет ключевым моментом. Она отметила Новый год в Мадриде, на большой вечеринке, есть риск заразиться», - объяснил спортсмен.

Клебо указал, что сейчас главным пунктом в его повестке дня стоит подготовка к чемпионату мира. С налаживанием отношений с девушкой придется подождать.

«Все физические контакты исключены. Не знаю, когда увижу ее в следующий раз», - добавил Клебо.

Врач норвежской команды также ввел жесткие ограничения на контакты и для других ее участников. Астрид Ойре Слинд, победительница в женской категории, получила предупреждение - она обнялась с друзьями на церемонии награждения.

Во время тура вся команда вынуждена придерживаться строгих правил гигиены, так как после волны инфекций ранее заболели многие спортсмены.

Осенью 2024 года Клебо признался , что скучает по российским спортсменам.

Спортсмены Врачи Правила Запреты Отношения

Новости по теме