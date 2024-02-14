Скончался главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин
Скончался главный врач сборной РФ по биатлону Алексей Лагуточкин. Ему было 48 лет, сообщили на сайте Союза биатлонистов России.
«Во вторник, 13 февраля, на 49-м году жизни скоропостижно скончался главный врач сборной России по биатлону Алексей Сергеевич Лагуточкин», - указали в сообщении.
Коллеги выразили соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича. Причина смерти не называлась. Нынешний сезон биатлона для Лагуточкина был 22-м в национальной команде. Должность врача российской сборной он получил в 2002 году.
Алексей Лагуточкин родился 2 января 1975 года. Учился в Омской государственной медицинской академии. Его неоднократно награждали государственными и ведомственными наградами.