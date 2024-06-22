22 июня 2024, 18:13

Скончался бывший врач «Спартака» Юрий Васильков

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Юрий Васильков, долгие годы работавший врачом ФК «Спартак», скончался в возрасте 76 лет. Информация об этом появилась на сайте «красно-белых».

«Юрий Сергеевич работал в „Спартаке“ с 1983 по 1985, с 1989 по 2002 и с 2006 по 2008 год», - отметили представители клуба.

За это время команда становилась чемпионом страны десять раз и трижды выигрывала Кубок России. Профессиональные качества Василькова ценили высокие многие поколения спартаковцев, добавили в пресс-службе, подчеркнув, что специалист был добрым и очень отзывчивым человеком, готовым в любую секунду прийти на помощь.

«ФК „Спартак-Москва“ выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», - заключили в клубе.

Спартак
21 июня 2024, 12:26
В УЕФА не смогли объяснить недопуск болельщиков с флагами России на игру Сербии и Словении
Global Look Press
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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заверили, что не запрещали проносить флаги России на матч чемпионата Европы между сборными Сербии и Словении. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы организации сообщил ТАСС.

«Как правило, допускаются все флаги, за исключением случаев, когда они считаются провокационными и/или дискриминационными и/или могут представлять угрозу безопасности», - уточнили представители УЕФА в комментарии агентству.

Матч Сербии и Словении прошел 20 июня в Мюнхене. На входе на стадион у четырех россиян попросили сдать флаги страны, пояснив, что они представляет сборную, которая не участвует в матче. Но болельщики не растерялись и прошли на стадион через другой вход, перевернув флаги - так их приняли за фанатов сербской команды.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В пресс-службе УЕФА заявляли, что болельщики с флагами России не смогут посетить матчи украинской сборной на Евро, также флаги России запретили для проноса в фан-зоны турнира в Германии, так как команда не участвует в соревновании.

Россия Чемпионат Европы по футболу — 2024
19 июня 2024, 20:16
Сборная Албании свела к ничьей счет в матче с Хорватией на Евро-2024
РИА «Новости»
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Встреча сборных команд Хорватии и Албании во второму туре группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года завершилась вничью со счетом 2:2. В матче отличился полузащитник албанцев Клаус Гьясула, который поставил команду на грань поражения, но свел счет к ничьей.

Счет на встрече открыли албанцы, когда на 11-й минуте первого тайма полузащитник Казим Лячи головой принял передачу коллеги по команде и отправил мяч в ворота хорватов.

Сравнял счет вышедший на замену Андрей Крамарич. Все шло к ничьей, но неожиданно полузащитник Гьясула послал мяч в ворота своей команды, фактически подарив сборной Хорватии победу. В дополнительное время албанский футболист искупил свою вину, сравняв счет.

По итогам встречи сборные Албании и Хорватии получили по одному баллу. В другом матче группы сойдутся команды Италии и Испании, получившие за прошлую игру по три балла. Встреча пройдет 20 июня.

В матче первого тура группового этапа чемпионата по футболу сборная Румынии впервые за 21 год одержала победу над командой Украины с разгромным счетом 3:0. Мячи забили Николае Станчу, Рэзван Марин и Денис Дрэгуш. До этого румынская команда несла на своих плечах три поражения.

Футбол Европа Чемпионат Европы по футболу — 2024
18 июня 2024, 12:36
Чемпионат России по стрельбе из карабина прошел в Северной Осетии
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В Северной Осетии впервые прошел чемпионат России по практической стрельбе из карабина. Участие в нем приняли около 154 спортсменов.

На соревнованиях собрались атлеты из разных уголков России. Прибыли спортсмены из Белоруссии и Южной Осетии. Всего в турнире участвовали 30 сборных разных регионов. А 154 спортсмена продемонстрировали непобедимую силу духа, достойную наследников аланских воинов.

Чемпионат впервые прошел в Северной Осетии в естественной среде. Как отметил президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин, все реальные условия на местности соблюдены. На трассе были и возвышенности, и разные препятствия.

За ходом соревнований следил глава республики Сергей Меняйло.

«Я хочу пожелать, чтобы нам приходилось стрелять только на соревнованиях, на полигонах и иногда в охоту», - подчеркнул он.

Спортсмены Белоруссия Стрельба Россия Полигоны
18 июня 2024, 02:15
Футболист Мбаппе сломал нос в матче с австрийцами
РИА «Новости»
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Нападающий и капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе после матча с Австрией в рамках чемпионата Европы отправится в больницу. Во время игры футболист сломал нос, теперь его ждет экстренная операция. Об этом сообщило издание L’Equipe.

Матч между Францией и Австрией группового этапа чемпионата Европы прошел 17 июня и закончился победой французов со счетом 1:0. Во время игры нападающий Килиан Мбаппе вступил в верховую борьбу и ударился лицом об соперника. Из носа футболист пошла кровь. Вышедший на поле врач попытался остановить кровотечение, после чего Мбаппе заменили.

По информации L’Equipe, после игры футболиста увезли в одну из клиник Дюссельдорфа, где ему проведут экстренную операцию.

Ранее британские футбольные фанаты напали на сербских болельщиков в Германии во время группового этапа Евро-2024. По данным газеты The Guardian, столкновение произошло в баре, где нападавшие кидались в оппонентов стульями, бутылками и посудой. После прибытия полицейских зачинщики конфликта скрылись.

Нападающий и капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе после матча с Австрией в рамках чемпионата Европы отправится в больницу. Во время игры футболист сломал нос, теперь его ждет экстренная операция. Об этом сообщило издание L’Equipe.

Австрия Больницы Врачи Футбол Европа Франция

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