07 января 2024, 12:38

Скончался бывший тренер Костомарова

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Российский тренер по фигурному катанию Олег Эпштейн скончался на 68-м году жизни. Об этом в социальной сети Instagram* сообщили двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр 2018 Алекс и Майя Шибутани.

«Мы очень благодарны за время, которое провели вместе с нашим другом и тренером Олегом Эпштейном. Он обожал фигурное катание, был влиятельной и позитивной силой в наших жизнях, находил баланс между пониманием, любопытством, мудростью, терпением и увлеченностью», - написали они.

Фигуристы добавили, что им будет не хватать объятий, ободряющих слов, танцев, шуток и оптимизма Эпштейна.

До 2000 года Олег Эпштейн работал с олимпийским чемпионом 2006 года Романом Костомаровым , призерами ОИ-2002 Ильей Авербухом и Ириной Лобачевой, а также Анной Семенович.

После этого он переехал в США, где под его руководством тренировался обладатель золотой медали Игр-2018 в Пхенчахане Патрик Чен и бронзовый призер Олимпиады 2014 года Грейси Голд.

*Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.

Фигурное катание Илья Авербух Роман Костомаров
07 января 2024, 10:45
Шведу Хальварссону стало скучно на «Тур де Ски» из-за отсутствия россиян
Global Look Press
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Лыжник сборной Швеции Калле Хальварссон разочаровался в многодневной гонке «Тур де Ски», поскольку в турнире не участвуют россияне. По его словам, у соревнований нет будущего. Спортсмена процитировало издание SVT.

Хальварссон выразил уверенность, что так дальше продолжать нельзя.

«Для меня это слишком скучно. Русских здесь нет, как и многих лучших спортсменов», - сказал он.

Соревнования были бы намного интереснее, если бы организаторы сделали несколько этапов, подытожил он.

Сейчас Хальварссон идет на 23-м месте в общем зачете «Тур де Ски», который стартовал 30 декабря и завершится 7 января. Его отставание от норвежского лыжника Харальда Амундсена составляет более пяти минут.

Осенью Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила недопуск спортсменов из России и Белоруссии к международным стартам. В федерации пояснили, что сейчас нет причин для возвращения лыжников.

Российский лыжник Александр Терентьев заявил, что не хотел бы участвовать в международных соревнования в нейтральном статусе. Ему не понравилась идея выступать без флага и гимна России.

Спортсмены Россия
07 января 2024, 07:47
Панарин не смог реализовать буллит в матче «Рейнджерс» против «Монреаля» в НХЛ
РИА «Новости»
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Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс» в серии буллитов со счетом 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0). Об этом сообщило РИА «Новости».

У победителей отличились Брендан Галлахер, Шон Монахан и Йоэль Армиа. Победный буллит в ворота противника забросил Коул Кофилд.

У «Нью-Йорк Рйнджерс» авторами голов стали россиянин Артемий Панарин, Адам Фокс, Винсент Трочек. Панарин также записал в свой актив результативный пас, однако не смог реализовать буллит. В 38 матчах НХЛ он набрал 55 очков.

По итогам встречи нью-йоркцы делят первое место в турнирной таблице Восточной конференции с «Бостон Брюинз». А «Монреаль» располагается на 13-м месте.

Ранее Панарин заработал два очка в матче против «Вашингтон Кэпиталз». На этой встрече капитан вашингтонской команды Александр Овечкин отличиться не смог.

НХЛ Хоккей
07 января 2024, 07:07
Российский хоккеист возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ
РИА «Новости»
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Хоккеисты «Тампы» в гостях проиграли «Бостону» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в ворота «Бостона», его признали второй звездой матча. Также в его активы две результативные передачи.

Кучеров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона в НХЛ. Всего на его счету 67 очков - 28 голов и 39 ассистов. Вторым идет форвард «Колорадо» Натан Маккиннон.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 20 бросков по своим воротам из 26.

Для «Тампы» это поражение стало четвертым в последних четырех играх. Они идут на девятом месте в таблице Восточной конференции с 43 очками после 41 матча.

«Бостон» одержал пятую побед в шести играх и идет вторым в Восточной конференции с 54 очками.

НХЛ Хоккей
07 января 2024, 03:29
Шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в 20 лет
РИА «Новости»
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Шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет. Об этом сообщил в Telegram-канале Союз конькобежцев России.

«Большую утрату понесла конькобежная семья - не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память», - указали в некрологе.

Причина смерти воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку не указывалась.

Анастасия Середа в 2022 году стала победительницей Кубка России в составе эстафетной команды.

В декабре ушел из жизни легендарный защитник «Спартака» Алексей Макаров. Ему было 82 года. Макаров играл за «Спартак» в период с 1960 по 1972 годы, команда с его участием трижды завоевывала золото на чемпионатах СССР.

Спортсмены

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