Скончался бывший тренер Костомарова

«Мы очень благодарны за время, которое провели вместе с нашим другом и тренером Олегом Эпштейном. Он обожал фигурное катание, был влиятельной и позитивной силой в наших жизнях, находил баланс между пониманием, любопытством, мудростью, терпением и увлеченностью», - написали они.

Фигуристы добавили, что им будет не хватать объятий, ободряющих слов, танцев, шуток и оптимизма Эпштейна.

До 2000 года Олег Эпштейн работал с олимпийским чемпионом 2006 года Романом Костомаровым , призерами ОИ-2002 Ильей Авербухом и Ириной Лобачевой, а также Анной Семенович.

После этого он переехал в США, где под его руководством тренировался обладатель золотой медали Игр-2018 в Пхенчахане Патрик Чен и бронзовый призер Олимпиады 2014 года Грейси Голд.

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