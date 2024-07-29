«Сказала о нас все». Мэр Парижа высказалась о скандальной церемонии открытия ОИ

Несмотря на восторг Идальго, нельзя отрицать того факта, что представление возмутило миллионы поклонников спорта по всему мира.

В частности, вопросы возникли к пародии на картину «Тайная вечеря» с участием трансвеститов. Позднее в организационном комитете Олимпиады принесли извинения за церемонию открытия, но указали на одобрение программы со стороны Международного олимпийского комитета.

«Гений церемонии заключался в том, чтобы придать много эмоций, юмора и сил, а также привлечь всех на этот борт. Не только жителей Парижа, но и весь остальной мир. Многие мне сказали, что церемония прошла по-французски, просто великолепно. Она сказала о нас все», - заявила Идальго.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.