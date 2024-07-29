29 июля 2024, 16:28

«Сказала о нас все». Мэр Парижа высказалась о скандальной церемонии открытия ОИ

Global Look Press
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Мэр Парижа Анн Идальго призналась, что осталась довольной прошедшей церемонией открытия Олимпийских игр в столице Франции. Ее слова привело издание France Bleu.

Несмотря на восторг Идальго, нельзя отрицать того факта, что представление возмутило миллионы поклонников спорта по всему мира.

В частности, вопросы возникли к пародии на картину «Тайная вечеря» с участием трансвеститов. Позднее в организационном комитете Олимпиады принесли извинения за церемонию открытия, но указали на одобрение программы со стороны Международного олимпийского комитета.

«Гений церемонии заключался в том, чтобы придать много эмоций, юмора и сил, а также привлечь всех на этот борт. Не только жителей Парижа, но и весь остальной мир. Многие мне сказали, что церемония прошла по-французски, просто великолепно. Она сказала о нас все», - заявила Идальго.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.

Олимпиада в Париже — 2024
29 июля 2024, 16:35
Бразильскую пловчиху отчислили из сборной за самовольный уход из олимпийской деревни
Global Look Press
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Бразильская пловчиха Ана Каролина Виейра покинула Олимпийские игры 2024 года в Париже за нарушение спортивной дисциплины. Об этом сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Бразилии (COB).

В организации отметили, что Виейра вместе с другим пловцом, Габриэлем Сантосом, в пятницу покинула территорию олимпийской деревни в Париже без разрешения главы делегации.

Спортсменам сделали выговор, но Ана Каролина в агрессивной и неуважительной форме оспорила решение руководства, за что была исключена из состава делегации. В комитете подчеркнули, что она немедленно отправляется обратно в Бразилию.

Летние Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. Спортсмены из России выступают на них без национальной символики и в нейтральном статусе.

Ранее британского комментатора отстранили от работы на Олимпиаде за сексизм.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
29 июля 2024, 11:40
«Ты тут не нужен». Губерниева попросили не возвращаться в Россию
РИА «Новости»
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Подписчики призвали спортивного комментатора Дмитрия Губерниева не возвращаться в Россию. Скандал произошел после одного из постов журналиста в его Telegram-канале.

Накануне комментатор назвал Россию «совсем неспортивной страной», отметив, что «всякую фигню обсуждаем, а спорт - нет». Также он добавил, что жителям предстоит еще многое изменить и измениться самим.

Один из подписчиков призвал журналиста не возвращаться в Россию, заявив, что тот тут «не нужен».

«Идиот, я в Вологде», - ответил ему на это Губерниев.

В ответ подписчик рекомендовал уехать в Париж и забрать с собой комментатора биатлона Дмитрия Занина.

Однако часть подписчиков согласилась с Губерниевым.

«Вместо псевдопатриотизма и борьбы с инакомыслящими лучше занимайтесь спортом», - заметил сторонник комментатора.

В марте журналист поддержал Аллу Пугачеву после ее перепалки со Стасом Михайловым.

Россия Олимпиада в Париже — 2024
29 июля 2024, 09:02
«Боб — ловец шапочек». Мужчина в пестрых плавках стал звездой женского заплыва на ОИ
РИА «Новости»
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Мужчина в ярких плавках стал звездой в СМИ и социальных сетях после того, как прыгнул в бассейн на Олимпийских играх в Париже. Он нырнул в воду, чтобы достать шапочку одной из участниц соревнований.

Во время предварительного женского заплыва в воскресенье на дистанции 100 метров брассом представительница США Эмма Уэббер потеряла в бассейне свою шапочку. После заплыва к воде подошел мужчина в пестрых плавках, которого трибуны встретили восторженным свистом.

После этого он прыгнул в воду и достал головной убор со дна. Выйдя из бассейна, он победоносно вскинул руку с шапочкой вверх. Зрители в ответ начали еще громче аплодировать «герою момента». Комментаторы Игр назвали неизвестного мужчину «Боб - ловец шапочек». При этом судьба шапочки пока остается неизвестной.

Уэббер заняла 23-е место в квалификационных заплывах и не прошла в полуфинал соревнований. Турнир по плаванию на Олимпиаде проходит с 27 июля по 4 августа.

Спортсмены Мужчины Олимпиада в Париже — 2024
29 июля 2024, 07:35
Победителя гран-при Бельгии дисквалифицировали за слишком легкий болид
РИА «Новости»
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Британский гонщик, член команды Mercedes Джордж Расселл победил в гран-при Бельгии 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула 1». Однако его дисквалифицировали на недовес, сообщила пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Масса его Mercedes W15 оказалась меньше минимально допустимых 798 килограммов. Ошибку обнаружили после того, как из автомобиля слили 2,8 литра топлива. Весы показали на 1,5 килограмма меньше минимального значения, указанного в правилах соревнований.

Гоночные комиссары провели расследование и не нашли смягчающих обстоятельств. Ответственность за ошибку возложили на команду Mercedes. Расселла дисквалифицировали, а победу присудили его товарищу по команде Льюису Хэмилтону. Второе место гран-при Бельгии отдали Оскару Пиастри из McLaren, третье - Шарлю Леклеру из Ferrari.

Другой британский гонщик, член команды McLaren Ландо Норрис выиграл гран-при Майами - шестой этап «Формулы 1». Эта победа стала первой в его карьере.

Спортсмены Бельгия Машины Формула 1

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