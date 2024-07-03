Скандальное высказывание бойца ММА Рзаева о русском сопернике проверит прокуратура
Боец Джавид Рзаев оскорбил оппонента на турнире Кулачной лиги Hardcore FC. Федерация бокса России дисквалифицировала его и обратилась в Генпрокуратуру, сообщила пресс-служба.
«По результатам проверки Федерация бокса России обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и применила спортивную санкцию в виде спортивной дисквалификации в отношении бойца», - заявила федерация.
Скандал прогремел 22 мая. Рзаев назвал бойца Артура Кулинского «русской свиньей», но позже извинился. Кроме проверки действий самого спортсмена федерация решила оценить работу его промоутера.
Другой спортсмен, футболист Матвей Сафонов , попал в поле зрения правоохранителей из-за долгов по алиментам. Он уехал во Францию выступать за ПСЖ. Приставы получили доступ к его счетам и списали первый транш на погашение выплат.