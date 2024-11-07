Скандальное открытие Олимпиады в Париже возмутило Путина

«Мне сказали, что там что-то происходило , я посмотрел. Ну, я не знаю, на что рассчитывали, зачем это делали организаторы, зачем это МОК пропустил. Безусловно, было оскорбительно для миллионов верующих, христиан», - сказал он.

Путин сообщил об уничтожении женского спорта на Западе. Он призвал сделать так, чтобы атлеты-трансгендеры * боролись лишь между собой, а не с женщинами. Так же как те спортсмены, которые получили справки о приеме препаратов, дающих явные преимущества на соревнованиях. Президент назвал это естественным решением.

Он предупредил, что ближайшие 20 лет станут сложными для всего человечества из-за непредсказуемых изменений. Путин заверил, что Россия защитит свои ценности всеми доступными способами.

* Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.